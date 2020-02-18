阿里山花季將於3月10日至4月10日登場，這段期間的周末將進行遊客總量管制1萬6000人，搭配公共運輸轉乘及交通管制等措施。交通部公路總局指出，受新冠肺炎疫情影響，從最近的武陵花季可看出民眾出遊意願降低，預料阿里山花季也會有衝擊，各車站及遊覽車都會加強消毒因應。

阿里山花季周末每日遊客總量管制1萬6000人，其中團客10000人、住宿遊客2000人、散客2000人，加上管制時段外上山民眾2000人。民眾可使用預約轉乘服務，團客至林務局嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統登記預約，再持票證至台18線29k（過五虎寮橋300公尺處）停車購買門票；散客則可至全國統一、全家及萊爾富便利商店的和欣客運售票系統劃位，預約系統將於3月1日凌晨0時起開放。

林務局嘉義林區管理處預測，228連假期間還未到進入到正式花季，但花應該已盛開約4成，接下來會有各種品種的花接力盛開，預計3月中旬起開花最多。

為提供民眾更多元的搭車服務，只要在疏運期間搭乘公共運輸入園的散客，憑車票可享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票75折的高鐵聯票優惠。而到阿里山可搭乘的客運路線包含「高鐵嘉義站─阿里山」、「臺鐵嘉義站─阿里山」、「台18線61k八八新舍─阿里山」、「臺北轉運站─阿里山」及「日月潭─阿里山」等5條路線。

公路總局表示，國人因擔憂新冠肺炎疫情而降低出遊意願，日前開跑的武陵櫻花季，往年賣票都是瞬間秒殺，今年搭乘人數卻減少46％、客運發車數減少35％，預料接下來阿里山花季也會受衝擊，但影響多少還無法預估。

公路總局強調，為避免新冠肺炎疫情籍由客運場站或車輛傳播，已加強場站、車輛、服務人員、客運業者的防疫措施，將落實各項清潔消毒工作，駕駛員、服務人員每日值勤前也將量測體溫並配戴口罩；乘客如果出現咳嗽或流鼻水等呼吸道症狀，將勸導配戴口罩，並引導其就醫治療。

(中時 )