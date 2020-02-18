美國體操女皇拜爾斯今天獲頒2020年勞倫斯世界體育獎最佳女運動員獎，這是她4年內3度榮膺此殊榮，成為世界體壇最耀眼的女運動員。

入圍這次勞倫斯世界體育獎最佳女運動員獎的人除了拜爾斯外，還有美國田徑名將菲莉克絲、美國足球好手拉皮諾埃、美國滑雪選手席佛琳、牙買加田徑選手佛雷澤以及WTA前世界球后大阪直美。

現年23歲的拜爾斯，去年在體操世界錦標賽勇奪5面金牌，生涯世錦賽獎牌累積至25面，成為史上獲得錦賽最多面獎牌的選手。

另一位美國女子選手馬絲特絲獲頒年度最佳殘障運動員獎，身為切爾諾貝利核泄漏事故的受害者，被截肢的馬絲特絲在滑雪方面取得驚人成就，她在殘障北歐滑雪世錦賽上勇奪5金1銀，還一舉拿下越野滑雪世界盃總冠軍，用驚人的意志力克服身體上的殘缺，讓世人看到她的奮戰精神。

年度最佳新人則是頒發給環法自由車賽110年歷史上最年輕的冠軍得主、現年22歲哥倫比亞車手貝爾納，他是第一位奪得環法冠軍的哥倫比亞車手，更難能可貴的是他在第二次參賽就摘下冠軍，擊敗了加拿大網球小將安德萊斯庫、美國網球選手高夫、游泳選手史密斯、拳擊選手魯伊斯以及日本男子橄欖球隊，獲獎實至名歸。

(中時 )