電子解決方案供應商Molex目前展示了其將電子產品的整合融合到醫療應用方面，以服務醫療保健的生態體系。公司採用了與客戶協作的方式，在診斷、治療與監測這三個核心領域針對醫療產業中最具挑戰性的問題來開發頂尖的解決方案。

Molex的實力建構在數十年來積累的豐富經驗基礎之上，憑藉積極的研發以及對包括Affinity Medical Technologies、FCT Electronics Group、Phillips-Medisize、Polymicro Technologies、ProTek Medical、Soligie, Inc.和Temp-Flex專用電線與電纜在內的策略性收購，穩步拓展了自身在醫療產業中扮演的角色。

當今，Molex可以提供廣泛的產品組合，含有各種極具創新性而又高度可靠、高度可自訂的解決方案，滿足醫用電子產業不斷發展的需求。譬如說，Molex的MedTech解決方案可以整合到突破性的手術器械、診斷和監測用穿戴式設備以及可植入的藥物輸送裝置當中。

Molex策略醫療市場經理Anthony Kalaijakis表示，在這個數位化時代與互聯健康的時代，提供可自訂的解決方案，使其無縫的整合到醫療器械與醫療設備之中，這是很有必要的。這樣有助於確保以極高的品質來可靠的提供最佳的病人照護效果，同時降低開發、原型製作及製造的成本。

根據預計，對診斷解決方案的需求將攀升，因而Molex整合技術的設計在從資料點的捕捉到接收的範圍內－即使是在路上，都可以實現清晰的通訊效果，從而良好滿足需求，隨時獲得即時的影像資料。公司的解決方案非常適合為核磁共振、超聲及常規X光應用提供支援，甚至對於體外診斷測試中更加複雜的應用也可提供良好支援。

隨著微創機器人手術以及可植入醫療裝置（例如除顫器）的不斷普及，治療解決方案也在快速的發展之中。對於結合了電源、便攜性、微型化及數位頻寬的技術來說，相關的需求一直都無比巨大。Molex的解決方案可以滿意的回應此類需求，為介入治療、心臟病學及聽覺上的治療領域提供極具關鍵性、甚至可以挽救生命的技術。

另外，住院治療的成本持續攀升，對醫療保健領域消費者進行遠端監測的需求也在不斷成長。在心臟護理（ECG）、糖尿病管理（葡萄糖監測/輸送）及生命體徵方面，Molex可以滿足對尺寸更小、重量更輕並且高度便攜的監測與遠端醫療解決方案的需求，從而協助醫療服務的供應商控制再入院的數量，並為患者提供居家治療的便利性、更好的生活品質，以及無論何時何地與臨床醫師保持連接的能力。

(工商 )