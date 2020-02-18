大陸A股滬深兩市18日早盤先開低後走高，10點後滬深兩市衝高至漲幅區間，但約10點半時兩市又乏力回落，現均跌0.71％。

農藥類股開盤全線走弱，截至發稿，諾普信跌9.22％，安道麥A跌逾5%，長青股份跌8.19％、海利爾跌7.78％、中農立華跌8.45％。

值得一提的是，據17日數據，A股市場1月新增投資人80.07萬人，使A股投資人首度突破1.6億，期末投資者人數達到1.60553億人。

(工商 )