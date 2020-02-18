陸股早盤衝高轉跌 農藥類股走弱 11:212020/02/18 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股滬深兩市18日早盤先開低後走高，10點後滬深兩市衝高至漲幅區間，但約10點半時兩市又乏力回落，現均跌0.71％。 農藥類股開盤全線走弱，截至發稿，諾普信跌9.22％，安道麥A跌逾5%，長青股份跌8.19％、海利爾跌7.78％、中農立華跌8.45％。 值得一提的是，據17日數據，A股市場1月新增投資人80.07萬人，使A股投資人首度突破1.6億，期末投資者人數達到1.60553億人。 (工商 ) #A股 #早盤 #衝高 #農藥 #類股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：久元、台南、敦泰、康控、博智、勤崴、德淵 10:172020/02/14 財經 陸股三大指數低開隨後翻紅 血製品、半導體板塊漲 10:522020/02/14 財經 《日股》憂肺炎疫情，日經指數早盤收跌0.52％ 12:162020/02/14 財經 疫情疑慮升溫 台股早盤下跌75點 09:072020/02/17 財經 台灣出現新冠肺炎死亡案例 台股早盤開低 09:222020/02/17 財經 《台北股市》盤中焦點股：富邦媒、嘉晶、敦泰、銘異、網家、創業家 10:182020/02/17 財經 太極佈局碳化矽技術 早盤攻漲停 11:002020/02/17 財經 A股早盤震盪 軍工、醫藥股領漲 09:482020/02/18 財經 《台北股市》盤中焦點股：東森、陽明、高力、直得、擎邦 10:172020/02/18 財經 陸廠復工延宕 自行車雙雄早盤股價表現疲弱 10:502020/02/18 財經 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 美擬斷貨華為恐遭波及？台積電回應了 - 財經 又慘了！南山人壽記過公文不符內控已消失 - 財經 - 工商 兩大利空重擊！台積電今股價遭襲 狂摔9.5元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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