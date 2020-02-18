台灣首個新冠肺炎死亡案例為白牌計程車司機，引發司機和搭車民眾恐慌，台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎醫師今天於媒體投書時表示，根據日本與台灣的經驗，司機顯然屬於罹病高風險族群，所以需要常戴口罩，許多人認為打開車窗通風可以減少傳染，其實一旦汽車開窗，在大量氣流吹動下，反而讓飛沫到處飄，如果前座帶有病毒，空氣由前往後灌，後座者反而陷入罹病高風險狀態。

李秉穎李說，除了炭疽病等極少數空氣傳染的感染疾病，通風才能減少傳染，這是因為空氣傳染的病原會飄浮在空中，其傳染範圍無遠弗屆，通風才能讓炭疽病孢子之類的東西飄散到室外。但是新冠肺炎等呼吸道感染是經由飛沫傳染，它們不會持續飄浮在空氣中，而會在1至2公尺內掉落，所以傳染範圍有限，一旦汽車開窗，在大量氣流吹動下，反而讓飛沫到處飄，如果前座帶有病毒，空氣由前往後灌，後座者反而陷入罹病高風險狀態。

此外，李秉穎也點出台灣可能潛藏的防疫漏洞，包括居家隔離檢疫的民眾趴趴走、沒有接觸旅遊史卻被感染、無症狀感染者、潛伏期超過14天的罕見案例、14天隔離期後仍有發病與傳染可能，另外，台灣未對中港澳等流行地區全面斷航，也無法確保沒有侵入的漏網之魚。李秉穎認為，醫師應更積極治療呼吸道感染，不需要檢驗確認，有流感疑慮，馬上用抗流感藥物；有細菌感染疑慮，馬上用最可能有效的抗生素。

經過大約3天適當治療後，如果病情沒有改善，即可考慮是否進行新型冠狀病毒檢驗，尤其是可能接觸違反檢疫規定趴趴走民眾、與高風險族群有過接觸的可能隱性傳染、觀察期超過14天但有接觸旅遊史、肺炎群聚感染、醫護或健康人罹患肺炎等。

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(中時電子報)