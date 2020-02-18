新冠肺炎疫情衝擊百工百業，有「無煙囪工業」之稱的觀光業更是重創，高雄25年的老字號漢來大飯店擁有535間房，原本有20層樓房間，現在關了10層樓，節省不必要開支，另也鼓勵員工多把積假休完，並進行教育訓練、設備整修。

漢來飯店總經理林子寬18日受訪時坦言，新冠肺炎疫情爆發後，2月初住房率急遽下降，觀光客、商旅客大幅減少，目前住房率約3成，不需要這麼多房間，因此關掉10層樓約200多間房間，節省能源及人力等開支。

林子寬表示，現階段盡量讓員工將既有的假休完，以前大家忙比較沒時間休假，剛好利用這段時間休息，約有2、3成員工1周休1至2天，並強調非「無薪假」，目前人力足以應付住房，另也進行人員教育訓練、將設備整修，等待疫情好轉過後，再恢復正常班表。

至於未來整體飯店市場，林子寬個人覺得「不是太樂觀」，現把觀察時間拉到4月底，要回覆旅遊景氣需要一點時間，起碼要大家要等疫情緩和後，才會願意出門，他鼓勵政府這段時間能促進國旅市場，發放抵用券、旅遊券內需市場。

據悉，漢來也趁勢推出「Fun心遊短期住房優惠」即日起至3月31日有專案住房，最低2800元起，文案寫到「天晴明朗、歲月靜好，防疫嚴謹，兩天一夜安心遊高雄！」，當中最吸引人的是「享漢神百貨部份專櫃9折優惠」。

(中時 )