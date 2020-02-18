會中秀出本次考生的違規事項，圖為考生在試卷中寫下姓名的違規事項，決議扣減1級分。（鄭任南攝

會中秀出本次考生的違規事項，圖為在作文項目中畫上無相關的圖畫及寫下圓周率數值的考生試卷，決議扣減1級分。（鄭任南攝）

考中心18日舉行考試委員會議，邀請到包含高雄中學校長謝文斌（右起）及台中女中校長洪幼齡等各中學校長一同參加會議討論。（鄭任南攝）

大考中心18日舉行考試委員會議，討論本次學測學生違規狀況及試卷爭議，由大考中心主委張茂桂（中）主持會議。（鄭任南攝）

大學入學考試中心考試委員會今(18)日召開會議，公布並討論今年大學學測違規情況。（李侑珊攝）

大學入學考試中心考試委員會今(18)日召開會議，公布並討論今年大學學測違規情況，會中呈現有考生在英文作文試卷畫鬼臉，以及在國寫試卷繪圖，還有人更在答案卡寫自己的名字，則以扣減該科成績1分處置。

大考中心表示，今年學測考生人數共有13萬3438人，比去年減少4949人，而試場違規則有668件，較去年的733件減少65件，其中沒有攜帶有效證件有391件，較去年增加34件，仍是今年違規最大宗行為，其次則是考生在應試時，手機未完全關機，或其他非應試物品發出聲響等，相關違規共達175件，不過比去年的261件減少86件。

大考中心也指出，至於在非選擇的答案卷，總計有38件在卷卡上呈現任何與答案無關的文字符號，包括有考生在答案卷上寫上自己的姓名，或者在英文作文作答試卷中畫出鬼臉，更有考生在考卷答題時，以中文回答自己英文不好，將英文作文考試以中文書寫，甚至還寫道：「要讓老師會心一笑，自己也可打發時間」，但上述考生皆違規，都依規定扣減該科成績1級分。

(旺報 )