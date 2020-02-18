大學入學考試中心考試委員會今(18)日召開會議，公布並討論今年大學學測違規情況，會中呈現有考生在英文作文試卷畫鬼臉，以及在國寫試卷繪圖，還有人更在答案卡寫自己的名字，則以扣減該科成績1分處置。
大考中心表示，今年學測考生人數共有13萬3438人，比去年減少4949人，而試場違規則有668件，較去年的733件減少65件，其中沒有攜帶有效證件有391件，較去年增加34件，仍是今年違規最大宗行為，其次則是考生在應試時，手機未完全關機，或其他非應試物品發出聲響等，相關違規共達175件，不過比去年的261件減少86件。
大考中心也指出，至於在非選擇的答案卷，總計有38件在卷卡上呈現任何與答案無關的文字符號，包括有考生在答案卷上寫上自己的姓名，或者在英文作文作答試卷中畫出鬼臉，更有考生在考卷答題時，以中文回答自己英文不好，將英文作文考試以中文書寫，甚至還寫道：「要讓老師會心一笑，自己也可打發時間」，但上述考生皆違規，都依規定扣減該科成績1級分。
(旺報 )
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