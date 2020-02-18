看好全球電動出行產業發展潛力，金庫資本總經理丁學文今(18)日宣佈，投資3,000萬美元入股東南亞最大電動出行企業Grab，以台灣實力雄厚的電動車零組件製造能力作為後盾，協助台灣電動出行產業供應鏈隱形冠軍，與Grab協同切入東南亞市場。

此外，丁學文也同步發表金庫資本《2020年電動出行產業白皮書》，指出台灣產業所擅長的硬體製造整合優勢，若能有效結合亞太區域大數據與車聯網資源，足以改變全球電動車市場格局。

根據此次Grab引資結構，除了金庫資本外，共同入股者還包括微軟(Microsoft)、豐田(Toyota)、軟銀(Softbank)等國際重量級業者。金庫資本所投資的3,000萬美元中，母公司Grab Holdings Inc. (GHI)佔600萬美元，GHI與金庫資本合資成立的GrabWheels則佔2,400萬美元。GrabWheels扮演後勤中心角色，提供Grab整車組裝、電池、能源站等硬體製造統包解決方案，初期計劃以新加坡與印尼先行，再逐步擴展至東南亞11國。

丁學文認為，金庫資本的營運模式結合了如台積電專注代工製造與鴻海統包解決方案的核心商業模式，再輔以金融資本運作的強大力量，將成為台灣產業未來發展的最佳出路。以這次入股Grab為例，除了延續了台灣以製造為基礎的代工服務，還可以享受Grab快速發展的股權增值。

丁學文指出，電動出行服務、電動化、智慧化即將引領未來全球產業大變革，而金庫資本志在帶領台灣產業，以有容乃大、放眼世界的角色參與其中。

(旺報 )