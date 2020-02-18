橙的(4554)OEM、AM兩市場雙向並進，去年第2季以來轉虧為盈，2019年可望擺脫連續兩年虧損，法人估計，今年第1季虧損相較去年同期將持續收斂，全年營運有望再優於去年，股價今天盤中攻頂。

橙的去年AM客戶營收占比約77％，OEM約23％，其中在AM部分，公司積極搶攻歐美市場TPMS胎壓偵測器汰舊換新的需求，運用新世代TPMS產品強化輪胎通路、汽車百貨通路，切入輪胎店，來擴大品牌印象。今年將開發更便利且穩定的燒錄技術及方式，鎖定歐洲市場通路進行開拓，提供當地業者及車主易於安裝的胎壓偵測系統。

在OEM方面，從2015年布局大陸OEM市場，深耕卡、客車製造商的合作機會，成功推升2019年度大陸地區卡客車營收比重自2018年度1.37％增加至5.83％，主要客包括眾泰、奇瑞及鄭州宇通等TPMS OEM供應商，也針對物流業發達區域擴大業務的布局。今年將創造更多大陸卡客車製造廠商合作機會，提升滲透率。

橙的1月合併營收為0.25億元，年增13.79％，表現相對穩定，主要TPMS系統相關產品出貨順暢，法人估計，第1季營收將優於去年同期，而去年第1季虧損505萬元，今年第1季挑戰損平，第2季重回到獲利軌道。

(時報資訊)