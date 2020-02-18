今年農曆春節假期正好落在1月下旬，永慶房產集團根據永慶房仲網統計雙北市今年1月網路物件點閱上發現，台北市偏好屋齡20年以上中古屋，平均總價2500萬以內；而新北市則是屋齡10年內新古屋最受青睞。

據永慶房仲網統計，北市網路物件熱門點閱前五名的社區依序為：「大直美堤花園」、「大安國宅」、「成功國宅」、「世界山莊」與「觀星台北」；永慶房屋業管部資深經理謝志傑說，由從行政區觀察，大安區與文山區各有兩個社區入榜，若以屋齡來看，大都是20年以上的中古屋，35坪以下的物件較熱門，其平均總價大都在2500萬元以內。中古屋的公設比相較於新屋低，加上地段相對優質，對於自住客具吸引力，而交通方面，前五名社區距離捷運站均不遠，交通便利性高，吸引許多購屋族點閱。

此外，觀察前五名社區大樓可區分為「國宅」與「郊區捷運宅」兩類，油時目前房市以自住族群為主力，市中心「國宅」與其他大樓社區相比，價格相對實惠，自然成為自住民眾入住市中心的首選；而「郊區捷運宅」因房價便宜，以文山區兩個社區來看，房價3字頭至4自頭就能入手，吸引首購族目光。

新北市熱門點閱前五名社區，有「美河市」、「新巨蛋」、「海洋都心」、「巨蛋」及「玉上園」，謝志傑表示：觀察前五名社區中有四個社區屋齡都在10年內，顯示新北市對於新古屋需求較高，選擇屋齡相對年輕的社區，而交通仍是購屋族群重要考量因素，五大點閱社區中有四個鄰近捷運站，而「海洋都心」社區則是鄰近輕軌站，都是具備交通便利、生活機能完善優勢，吸引購屋族點閱。

若從單價來觀察，「海洋都心」每坪約18-26萬左右，平均總價不到800萬，對於購屋預算有限的首購族有吸引力；若是預算相對充裕或換屋族群，則會選擇新店區與板橋區，位處新北市精華區，發展成熟且交通便利，像是「美河市」、「新巨蛋」為捷運共構社區，到站即到家的優勢，加上優質區位，成為熱門點閱社區的第一名與第三名。

(時報資訊)