即將開學，新學期用品汰舊換新的需求逐漸加溫，網家(8044)旗下PChome 24h購物表示，因應開學季到來，今年筆電銷量超越去年同期表現，且帶動筆電週邊的買氣暢旺。PChome 24h購物觀察，近年來開學季筆電的採購趨勢仍以14吋、1.4kg輕薄款為採購大宗，由於電競遊戲興起，結合文書及娛樂效能的款式大受歡迎，帶動電競筆電成為銷售黑馬銷量快速成長，以4：6的銷售佔比和輕薄筆電雙雙成為市場的選購主流商品。

PChome 24h購物分析，近年來電玩商機夯，為同時滿足課業與娛樂的需求，不少學生開始追求更高效能的筆電設備，電競筆電的銷售佔比逐年攀升，已佔整體開學筆電銷量40％，更有逐年成長的趨勢，主因為價格越來越親民，效能與聲光表現俱佳，且持續發展方便攜帶的輕薄機型，因此也獲得許多大學生的青睞。另外，為擁有更高品質的使用體驗，可輔助筆電使用的週邊商品也成為熱門選擇，其中，易於攜帶的無線滑鼠，讓使用者能便利地操作筆電，無論是課堂報告或是電競遊戲皆相當便利，成為許多人的必備單品。

此外，近期外宿租屋族對於居家清潔意識提高，PChome 24h購物分析，年後(2/1-2/10)抗菌類的生活家電銷量已大幅成長70％，易攜帶、好收納的生活家電成為選購趨勢，熱賣商品如：次氯酸抗菌水生成機、紫外線殺菌器等。

迎接開學季，PChome 24h購物即日起至3/3於站上推出「開新2 GO」活動專區，包含筆記型電腦、筆電週邊、日用品、生活家電等商品進行促銷。

(時報資訊)