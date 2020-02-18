行政院長蘇貞昌上午拜會立法院國民黨團，國民黨關切紓困特別條例、台商包機及隔離津貼等問題。蘇揆則承諾，紓困特別條例本周四就會送出行政院會，請立法院能支持。

國民黨團總召林為洲在蘇揆拜會時關切條例及紓困預算進度，並說防疫料敵從寬，大家都希望做得更好，他昨晚半夜都不能睡覺，因為有台商居家檢疫民眾跑到新竹地區，半夜都在幫忙找人，所幸11點多有找到人。他希望將來要討論除了特定隔離者，也要注意居家檢疫及居家隔離者要如何落實，才不會變成防疫缺口。

黨團書記長蔣萬安表示，有關特別預算編列，不分黨派都希望給予受衝擊的產業及民眾紓困協助，政院版送到立法院後，併同各黨團版本都希望共同協商理性討論，希望儘速通過安定民心。

蔣萬安並說，國人也關心滯留對岸武漢及受影響城市的台灣民眾希望能安全送回台灣，希望這樣的心聲傳達給蘇揆，也希望行政部門積極溝通協調；除防疫的預算及議案，只要是福國利民的，國民黨都願意支持。

黨團首席副書記長林奕華則說，最重要是全民共同防疫，對第一線防疫同仁辛苦，大家會一起支持，防疫要處理紓困特別條例，未來還有居家照顧無薪者的支持，這些都希望納入條例。

蘇揆回應時表示，現在新冠肺炎疫情當頭，情勢險峻，全世界受影響很大台灣不例外，尤其是在第一線，如何防疫紓困，如何藉此機會化危機為轉機來振興，行政院有很多急迫的事情在做，也研擬特別條例，後天(20日)行政院會通過後將送行立法院審議，希望儘速通過後會編列特別預算，也請立法院支持以便推動相關工作；不止防疫，等疫情有效掌控，接下來還有很多法案預算等，也都要國民黨團支持。

(中時 )