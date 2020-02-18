台中市長盧秀燕17日表示，計程車跨縣市跑，其他縣市能以台中市協助消毒為例，通報給其他縣市計程車與台中市同步消毒防疫。（資料照,盧金足攝）

台中市長盧秀燕17日下午舉行「中台灣區域治理平台─七縣市因應新冠肺炎聯合防疫」視訊會議，包括彰、投、苗、竹、雲、嘉首長，討論防疫準備、需求及通報機制。有網友提及，這次台中防疫真的很配合中央，且手腳很快。對此，有網友認同表示「全台唯一把燈會辦好 又能把防疫做好的縣市」；但也有網友認為「過譽了」。

盧秀燕昨強調，防疫期間很多跨區醫療、資訊，要保持暢通，互相通報，平常中台灣七個縣市區域共同治理平台，就有保持一定聯繫，這次疫情很多超出平常合作的範圍。視訊會議中，多名縣市首長代表對下周一要開學，憂心如何落實防疫？盧秀燕表示，很多跨區就學的孩子，各縣市若無法一致，防疫難進一步嚴格把關，大家應保持暢通，互相協助、互相通報。盧秀燕也對台中市的計程車進行消毒防疫，計程車跨縣市跑，其他縣市能以此消毒為例，台中市將這個訊息通報給其他縣市，其他縣市計程車與台中市同步，避免有防疫漏洞。

網友refon123在PTT發文指出，這次防疫台中真的很配合中央，而且手腳很快。一月底就率先宣布將防疫指揮中心由三級提升為二級，首件死亡案例出現後，台中也很快與中部七縣市的中部生活圈召開視訊聯合防疫會議，台中環保局也與車行合作協助計程車司機加強消毒。

許多網友認同表示「不得不說這次盧表現的中規中矩，竟然沒有失分過」、「全台唯一把燈會辦好 又能把防疫做好的縣市」、「做好就應該要鼓勵，而不是一味的謾罵」。不過也有網友不以為然表示「過譽了」、「造神」。

(中時電子報)