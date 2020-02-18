因防疫而延後開學的寒假開始進入倒數，家中有國中小學齡孩子的家長也開始協助小孩進行開學的準備。孩子在假期中接觸3C產品如手機、平板、電腦等機會比平常更高，使用網路的時間比上學日更長，甚至一天連續上網好幾個小時以上。在這段開學前的緩衝期，許多家長開始擔心如何協助孩子收心，減輕孩子對網路的依賴、調整作息，成為家長在開學前的一大挑戰。

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技 (東京證券交易所股票代碼：4704) 為了協助家長輔導孩子養成良好的3C使用習慣，日前與教育部攜手合作，推出網路守護天使2.0「PC-cillin家長守護版」，可以避免孩子上網時瀏覽到不當內容，更可建立正確的網路使用觀念，是開學收心必備的法寶之一，協助家長在開學前一步步管理孩子上網時間，回歸正常作息。

趨勢科技上網收心三步驟，助孩子恢復正常作息

對於開學收心的準備，趨勢科技特別結合網路守護天使2.0 PC-cillin家長守護版功能，在開學前提供家長上網收心三步驟，不僅輕鬆調整生活節奏，更協助打造正向親子關係。

步驟一：不逼迫，了解孩子狀態先了解為教養的開始，收心第一步先從了解孩子著手。家長的態度往往是改善孩子3C使用狀況的重要因素之一，有時家長對網路使用的焦慮，也會為自己和小朋友帶來情緒上的負擔。然而長時間使用網路，不代表有網路成癮的症狀。趨勢科技建議家長可使用PC-cillin家長守護版中「專家評量」功能，透過專業評量與建議，評估網路使用狀況，究竟是正常使用或是過度使用網路，從了解孩子網路使用狀況作為溝通的開端，在溝通前不給孩子過多的逼迫與壓力。

步驟二：不擔心，打造安全上網空間

除了評估上網時間外，家長可為孩子建立安全的上網空間，讓自己也放心，減少雙方因網路內容發生爭執的摩擦。趨勢科技建議家長可透過PC-cillin家長守護版「網站內容過濾」功能，事前過濾不當的網站內容，並搭配年齡快速分級網頁與設置黑白名單等，讓孩子無法連接到不合適的特定網站，調整好安全的網路環境。

步驟三：不限制，制定雙方共同規則

第三步是與孩子共同制定明確的網路使用規則，像是什麼時候可以使用3C設備、每天或每週可以使用多長的時間等，用討論取代限制使用的溝通方式，讓孩子有參與感，並為自己上網的情況負責，而不是被迫接受限制。此外，趨勢科技建議家長可使用PC-cillin家長守護版「時間管理」功能，預先設定上網、程式使用時段和電腦或手機使用時間，同時搭配雙方共同制定的網路規則，協助孩子進行時間管理，建立正向溝通的3C親子關係。

趨勢科技校園網安走唱團 助家長深入了解兒少網安概念

除了推出收心三步驟協助家長與孩子溝通網路時間管理外， 趨勢科技同步推出校園網安走唱團1的活動，透過全台巡迴授課方式，主動進行校園網安宣導，提供全國各高中、國中、國小教師和家長建議與免費協助工具，讓家長更深入了解兒少網安的重要觀念，幫助3C 世代的孩子上網不上癮，養成健康良好的網路使用習慣。

趨勢科技校園網安走唱團從即日起至2020年8月30日前開放免費線上預約報名，關於網路守護天使2.0「PC-cillin家長守護版」民眾可於教育部網路守護天使網站下載電腦版和手機版，或直接於Google Play、iOS App Store下載手機版本。

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