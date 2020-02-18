因應新冠肺炎疫情影響，星宇航空18日宣布峴港航線2月24日–3月31日桃園–峴港下午的來回航班JX1701及峴港 –桃園JX1702航班取消，早上的JX701、JX702仍維持桃園-峴港每日一班往返服務。

星宇航空表示客服將協助受到峴港航線取消影響之旅客後續改票或退票事宜。詳細改票／退票作業辦法可參考星宇航空官網公告。 適用對象：開票日於2020／2／18（含）前開立，且搭乘日於2020／2／24 - 3／31 期間搭乘JX1701 / JX1702之旅客。改票／退票期限：即日起至2020／3／31（含）止，客服中心：+886-2-27911199（週一至週日9：00-18：00）。

星宇在稍早在決定暫時全面停飛澳門，曾表示會研究開其他新航點，但隨著疫情升溫，公司方面坦承目前要開新航點是有困難。峴港減班後，星宇從原每日六班減為兩班，剩峴港與檳城各飛一班。

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