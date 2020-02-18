養雞場闖入保育類黑腹錦蛇，警方獲報，與替代役男持捕蛇工具趕抵現場，展開20分鐘人蛇大戰。（翻攝照片／巫靜婷苗栗報導）

黑腹錦蛇關進鐵籠內，交由通霄消防分隊外聘人員抓回隊部。（翻攝照片／巫靜婷苗栗報導）

開春氣溫漸漸回升，蛇類也從冬眠甦醒蠢蠢欲動，位於通霄白沙屯1處民宅後方的養雞場，14日闖進不速之客「黑腹錦蛇」，準備偷取雞蛋大快朵頤，羅姓飼主發現後報警處理，警方與替代役男趕抵現場，手持捕蛇鉗以「前後夾攻」的方式，花費20分鐘順利抓蛇，並依相關規定辦理野放。

羅姓飼主指出，14日下午3點半，他發現養雞場內有蛇侵入，想要偷吃雞蛋，趕緊報警。白沙派出所員警林智逸、替代役男林志翔獲報後，立即拿所內的抓蛇器具抵達現場，與黑腹錦蛇展開人蛇大戰。

林智逸表示，雖然保育類動物「黑腹錦蛇」沒有毒性，但蛇的體型相當粗長，經測量直徑約6公分、長1.5公尺，捕捉過程頻頻作勢攻擊，如果不小心被咬，身體還是會受傷；2人在捕捉時也擔心一有閃失，也可能會傷害到牠，經過約20分鐘激戰後，順利將牠捕獲。

警方將黑腹錦蛇關進鐵籠內，並通知通霄消防分隊外聘人員抓回隊部，轉交苗栗縣政府農業處，依相關規定辦理野放。

警方呼籲，今年為暖冬氣候且現已進入初春時節，各類爬蟲動物將出沒，民眾如見到蛇出沒，不論有無毒性，切勿輕易捕捉，可請縣府主管機關派員到場協助捕捉，以免被咬傷，住家或家畜（禽）飼養場周邊，可撒上一些石灰或架設魚網，以避免蛇類入侵。

(中時 )