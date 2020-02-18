新冠肺炎傳染狀況持續惡化，經歷過2003年SARS的台灣政府與民眾，對於此次疫情特別緊張謹慎，人人自危，曾擔綱過謝長廷競選團隊發言人的前立委謝欣霓，曝光健康問題：「發現我最近呼吸都會喘」，沒想到女兒不是開始幫她找醫生，竟是要她「學習當個快樂的XX」。

謝欣霓今早在臉書po文，表示上班途中，滿心焦慮地跟女兒說：「寶貝，我發現我最近呼吸都會喘呢！」，女兒進一步詢問怎麼個喘法？她則講解：「就是用力吸，也吸不到盡頭的呼吸」，憂心自己被染病。

沒想到聽完謝欣霓自述，女兒竟冷淡表示自己也有一個同學是這樣的情況，「但是那個不是武肺炎呀！而是你變胖了」，謝欣霓聽了大驚失色，狂質問女兒是不是覺得她變胖？女兒否定了，然語重心長說：「我只是告訴你胖子通常會有呼吸喘不過來的狀況」，要她學習「當個快樂的胖子就沒事」，讓謝欣霓徹底心冷，決定之後每天早上5點起床運動！

(中時電子報)