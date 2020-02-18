根據美國媒體報導指出，快艇球星里歐納德昨天摘下全明星賽MVP，成就追上「籃球之神」喬丹。

詹姆斯隊昨在芝加哥明星賽157比155逆轉擊敗字母哥隊，里歐納德全場飆進8顆三分球，攻下30分，獲頒「布萊恩」MVP獎。

美國媒體報導，NBA史上只有2人在職業生涯奪過總決賽MVP、全明星賽MVP以及年度最佳防守球員，分別是喬丹和里歐納德。而里歐納德曾兩度拿下總決賽MVP以及兩次當選年度最佳防球球員。

(中時 )