NBA》里歐納德成就追上喬丹 11:382020/02/18 中時 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 里歐納德當選NBA明星賽MVP，獲頒「布萊恩獎」，成就追上喬丹大帝，成為NBA史上第二人。（美聯社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導指出，快艇球星里歐納德昨天摘下全明星賽MVP，成就追上「籃球之神」喬丹。 詹姆斯隊昨在芝加哥明星賽157比155逆轉擊敗字母哥隊，里歐納德全場飆進8顆三分球，攻下30分，獲頒「布萊恩」MVP獎。 美國媒體報導，NBA史上只有2人在職業生涯奪過總決賽MVP、全明星賽MVP以及年度最佳防守球員，分別是喬丹和里歐納德。而里歐納德曾兩度拿下總決賽MVP以及兩次當選年度最佳防球球員。 (中時 ) #里歐納德 #MVP #喬丹 #NBA 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》喬丹後首人！威廉森前10戰8場破20 11:532020/02/14 體育 NBA》全明星賽MVP賠率 一眉壓過詹皇 09:552020/02/15 體育 NBA》美國隊轟垮世界隊 布瑞吉斯MVP 12:042020/02/15 體育 NBA》全明星賽MVP獎項 將由布萊恩掛名 09:062020/02/16 體育 NBA》戈登怒嗆評審不公 箭頭直指韋德 12:502020/02/16 體育 NBA》戈登震驚失望 永遠退出灌籃大賽 09:142020/02/17 體育 NBA》悼念布萊恩與史騰 明星賽開打前默哀8秒鐘 10:102020/02/17 體育 NBA》明星賽賭盤看好詹姆斯隊3連霸 一眉哥摘MVP 11:232020/02/17 體育 NBA》詹姆斯擊敗字母哥 里歐納德奪MVP 13:032020/02/17 體育 我見我思－耀眼似星辰 科比曼巴不死 04:102020/02/18 產業特刊 體育熱門新聞 NBA》里歐納德成就追上喬丹 - 體育 NBA》瓊斯爭議一灌 爽拿PUMA代言 - 體育 MLB》重懲！太空人投手被禁賽162場 - 體育 NBA》戈登震驚失望 永遠退出灌籃大賽 - 體育 MLB》賽爾：太空人什麼球都打得到 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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