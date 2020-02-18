新冠肺炎病毒疫情大爆發，導致全球製造業與服務業營運上出現壓力，而有「世界工廠」之稱的中國大陸更是首當其衝。高力國際建議，商用不動產投資人，應掌握此時「逢低進場、危機入市」的機會點。

高力國際表示，為了解該疫情對於中國大陸經濟衝擊，針對房東、租客以及房產投資人進行超過700個電話民調，最後做出三項投資建議，首先房東應該積極傾聽租客經營需求；擴大電商、數據中心等投資規模；最後房地產可能出現價格修正，提供投資人一個「逢低進場、危機入市」的機會點。

高力國際今（18）日公布「新冠疫情對中國商業地產市場的影響」研究報告。

為了深入了解市場對於疫情影響的真實看法，高力國際近兩天對於中國大陸的受訪者，包括：業主、承租、投資人等專業人士，進行超過700個電話調查，展示商業地產市場參與者所面臨的挑戰，以及如何在未來幾個月及全年，做出自我調整，以應對疫情影響。

高力國際這項報告指出，調查顯示，在辦公市場方面，業主和承租戶對於2020年前景預判，有所出入。業主相對而言，稍顯樂觀，而45％的承租，已經明顯感到業務量有所少。

受訪業主中，59％認為辦公租金將保持相對穩定，29％預計租金會有下調壓力。在空置率方面，40％的受訪業主認為空置率會保持不變，而有40％預計會出現小幅上升。自疫情爆發以，已有一些業主積極與承租對接。

高力國際建議業主，應主動與承租戶溝通，以穩定、增進與現有承租戶的關係。

在電商、零售業方面，這項調查顯示，零售業受到疫情嚴重衝擊，有88％的受訪零售商表示，收入下降。

另外，有40％的零售商預期今年第二季度，客流將有望復甦。而24％，則認為需要等到下半年才會復甦。

在數據中心市場方面，高力國際調查，中國大陸國內多數企業的春節假期已經結束，據高力國際物業及資產管理服務部的調查，79％的受訪企業，已在2月10日正式復工。然而，基於對於疫情擴散的擔憂，81％的受訪企業選擇安排員工在家，遠距辦公。高力認識，這意味著遠距辦公，在中國大陸，將成為趨勢，並使原來已激增的數據使用量，進一步攀升，帶來數據中心的更多需求。

調查顯示，數據中心營運商認為他們將從遠距辦公的需求成長中，進一步獲利，54％的受訪者預期2020年數據中心租金將上漲。調查中，30％受訪者預計數據中心機具租金將在2020年上漲10％，15％的受訪者預期上漲10~20％，而9％預計上漲幅度將超過20％。

在物流市場方面，報告指出，這波疫情將使得電商業應在未來獲得成長的契機。本次高力國際調查結果顯示，45％的受訪者為物流物業發展商，而34％為電商企業，因此應可準確反應業主和租二者的觀點。受訪電商企業中有24％認為，2020年線上銷售將同比增長15％，而31％的受訪者則認為有15％或更高。

就租金預期而言，結果較為平衡，有40％預期租金將同比增長，但43％認為租金將可能因租要求優惠或免租期政策而下降。空置率預期有32％認為會有所攀升，但41％認為線上銷售的增加，將使空置率下行。

在投資市場方面，報告預期，投資總額估值可能會在短期被壓低，但應會在下半年反彈。自疫情爆發以來，國際投資人大多呈現觀望態度，但中國大陸國內投資人，仍保持活躍。

高力國際表示，此次調查對象，包括來自138個辦公大樓業主、337個辦公大樓承租戶、74個零售物業業主和承租戶、105個數據中心營運商，以及70個物流物業業主和承租，並與大量客進行有關商業地產資產估值和投資情緒的詳細討論。

調查涉及的城市，包括：北京、上海、廣州、深圳、成都、南京、蘇州、杭州、瀋陽、大連和西安。從一線城市到新興市場，都有涉及。

(工商 )