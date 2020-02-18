新北市長侯友宜今出席三重分局重陽派出所落成典禮。(吳亮賢攝)

新冠肺炎疫情蔓延，台灣目前累計確診22例，柯文哲今(18)早表示，防疫目前都做得很好，「沒有看出缺點」，對此侯友宜出席三重分局重陽派出所落成典禮時也稱讚，中央跟地方第一時間，已成立防疫指揮體系，整體防疫工作，還是做到穩紮穩打，「中央的措施，地方一定會全力配合。」

侯友宜指出， 新北市居家檢疫量，若加上已完成者，共有5500多名，應抱持同理心關懷、協助，若有故意亂跑者，則將重罰公告，此外周四(20)將成立居家檢疫關懷服務中心，提供送藥、就醫、送餐、心理諮商等服務，讓他們能安心的在家裡，得到滿滿的照顧。

另對於鴻海將在新北設立口罩工廠，侯友宜表示，前一段時間，鴻海已跟經發局聯絡，希望能獲得全力的協助，「我說沒有問題，只要能夠在整個防疫物資上提供更多的產量，新北市一定站在第一線，全力快速讓它能夠完成。」

侯友宜說，其他的廠商，在過年前也要求要趕快復工，把量能提升，防疫是打長遠的戰爭，防疫物資是最重要的，希望越來越多人響應，政府、民間力量團結在一起做好防疫。

(中時 )