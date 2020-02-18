新冠肺炎疫情在各國持續延燒，日本境內至今出現60名確診病例以及1人死亡，確診人數僅次於疫情爆發地中國。儘管如此，有網友發現，有許多上班族雖未確診但出現發燒症狀時，卻還是照常去上班，這都是日本社會風氣與工作文化使然，也讓該名網友大嘆：「舊型社畜病毒威力也太大了吧。」

一名日本網友在推特發文分享4名確診案例，他們都是在確診前出現發燒症狀，但卻還是執意去上班的例子，分別是和歌山醫院的醫師，當時吃了退燒藥後繼續看診；2名來自東京、千葉的公司職員，發燒後分別搭乘電車、新幹線上班；以及1名來自橫濱的消防隊員，發燒後仍繼續他的工作。

原PO也在貼文末端打上：「在新型冠狀病毒爆發之前，舊型社畜病毒威力也太大了吧！」貼文自16日發布至今已有17.8萬人按讚、將近88萬人分享，不少人紛紛對這句話感到認同，紛紛抨擊日本社會「無論感冒生病都一定要去上班」的風氣：「這個疾病直接命中了社會的弱點啊」、「除非你工作到死，否則不會有別的方法，這就是日本的風氣」、「我們必須成為一個有常識的社會」、「社畜病毒肆虐的國家」、「社畜的DNA是否藏在日本人的基因裡」。

日本人的社會風氣根深蒂固，有網友認為除非他們能改變這樣的想法，否則不太可能做出危機反應。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)