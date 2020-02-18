印度發生在2012年12月，震驚全球的「德里輪姦案」，當時女醫科實習生潘迪（Jyoti Singh Pandey），在新德里的公車上，遭到6名男子輪流性侵致死。其中4名性侵犯，在歷經訴願、提出總統憐憫請願書等各種法律救濟後，德里地方法院昨天（17日）最終裁定，4名被告將於3月3日上午6點執行絞刑。

當地特別檢察官表示，本案3／4的死刑犯，已用了包括訴願、提出總統憐憫請願書等各種法律救濟後，目前印度各地的法院，已經沒有這4名死刑犯所提出待審的訴願案，且德里高等法院曾給這4人一周時間再提法律救濟措施，但期限已結束。因此德里地方法院於是裁定，對包括穆克什（Mukesh Singh）、阿克夏（Akshay Thakur）、巴萬（Pawan Gupta）和維奈（Vinay Sharma）等4名死刑犯，發出絞刑的執行令，將訂在3月3日上午6點執行。

受害的女大生潘迪，是在2012年12月16日晚間，與男性友人看完電影後，搭乘公車時，遭到阿克夏、巴萬、維奈和公車司機芮姆（Ram Singh），和他的哥哥穆克什等5名成年男子，及一名未成年男性阿夫洛茲（Mohammad Afroz）等6名男子集體性侵，最後傷重不治。此事件震驚全球，也引起外界開始關注印度婦女安全。

後來，犯案的司機芮姆，在案件審理期間自殺；而性侵被害人的阿夫洛茲，當時因未成年，在少年監獄接受感化教育3年後獲釋。6名被告中，後來只剩下即將執行絞刑的4人，還未接受法律制裁。如今執行絞刑的時間已確定，被害人母親在接受新德里電視台（NDTV）訪問時提到：「我希望這是最終裁決，也寄予厚望。」

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(中時電子報)