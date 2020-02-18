縣長張麗善示範公車握把需加強消毒。（周麗蘭攝）

國內傳出有白牌計程車司機傳出感染新冠肺炎，雲林縣府18日起緊急加強縣境內計程車及市區公車防疫，除彙整縣內三家市區公車業者的口罩需求，也提供漂白水等消毒液給公車業者與計程車公會，確保司機與乘客搭車安全。

雲林縣有台西客運、雲林客運、日統客運三家經營市區公車路線業者；計程車行有68家、115輛車，個人車行則有101輛車。

張麗善表示，公車業者需求的口罩由雲林監理站發放；計程車車行則轉交公會領取後發放給會員；個人車行則在汽車駕駛人公會、監理站發放。

張麗善說，3家公車公司司機出車前每日需量體溫，每日也要進行廠站及車輛消毒。

張麗善請衛生局人員指導公車業者調製消毒水，2瓶蓋漂白水加入5000cc水中就是500 ppm濃度消毒水，請業者務必加強清潔門把、握把消毒。

台西客運業者表示，疫情傳出以來，乘客量少三成，每輛車清潔時間要兩小時，收入銳減、成本增加，他替公車業者請命，呼籲交通部能補貼防疫成本。

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(中時 )