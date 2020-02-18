陳品宏搬到高雄力挺韓國瑜。（圖／摘自陳品宏YouTube）

第二階段罷韓如火如荼進行中，日前宣布突破30萬大關，但罷韓團體仍不敢鬆懈，力拚48萬份連署。網路直播主陳品宏為力挺韓國瑜，決定搬到高雄抗罷韓，收到韓粉們傳來韓國瑜造勢的照片，忍不住鼻酸。

曾擔任挺韓青年軍總召的陳品宏，日前到高雄找到辦公室，也開始面試員工，要幫韓國瑜宣傳市政，搶救聲量，力抗罷韓。

陳品宏在直播中，邀請有參加過韓國瑜造勢的民眾分享照片，希望能在辦公室打造照片牆，展現挺韓決心。隨著照片越收越多，回憶也一一湧現，讓陳品宏忍不住鼻酸，一度說不出話。

陳品宏也分享韓國瑜的貼圖，「天上下雨地上滑 自己跌倒自己爬」，說這句話一直在他心裡。陳品宏透露，直播當天有看到韓市長，語帶哽咽的說「我情緒蠻大的，可是我壓著。」

網友也紛紛落淚表示，「滿滿的回憶」、「​這段回憶是驕傲的」、「一年多太多的回憶」、「很催淚」、「韓總統是唯一會讓我哭讓我笑的政治人物」、「從1/11壓抑到現在」、「加油，就哭一起療傷再來重新整軍」。

(中時電子報)