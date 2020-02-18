三星(Samsung)第二款可折疊螢幕手機，也是該品牌第一款翻蓋式摺疊手機，訂於 2 月 21 日上市，台灣算是全球第二波上市的區域。Galaxy Z Flip 首波上市地區是 2 月 14 日，因此不少首波上市地區消費者已經收到了新機並且開始體驗。不過似乎 Galaxy Z Flip 並沒有擺脫第一代可折疊螢幕手機 Galaxy Fold 的命運，在耐用性上還是不夠好。

除了知名 YouTuber @JerryRigEverything 針對了三星 Galaxy Z Flip 經過暴力測試，發現三星首度使用、也是 Galaxy Z Flip 的螢幕材質為超薄可摺式玻璃Ultra-Thin Glass（UTG）並沒有想像耐刮。他以莫式硬度 2 級的測試中，Galaxy Z Flip 的螢幕就已經被刮傷。但除了這類暴力測試外，事實上一般日常使用上，也有不少耐用性的問題。

Twitter 用戶 Amir (@mondoir) 在 2 月 15 日指出，他在拿到手機、撕掉螢幕保護膜之後，將手機摺疊，螢幕中段就出現了圖片中的情況，而且聽到碎裂的 crack 聲音，他懷疑很可能是因為天氣過冷的緣故。而三星官方(@SamsungHelpUK)速度很快，約五個小時後便回覆了他的推文，並且根據他後續的發文，三星方面已經為他更換了手機；另一位用戶 Quinn Nelson (@SnazzyQ) 則是分享在使用一天後，按壓 Galaxy Z Flip 會出現嘎吱聲，讓他大呼不妙。

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. 😰 cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d — Amir 💎 (@mondoir) February 14, 2020

Thank you. I’ve received the replacement. I appreciate the fast response and exchange. — Amir 💎 (@mondoir) February 15, 2020

uh oh guys pic.twitter.com/RFiKFgFxts — Quinn Nelson (@SnazzyQ) February 16, 2020

據了解，三星 Galaxy Z Flip 螢幕採用的是超薄可摺式玻璃，也正是因為新材質，才能夠導入 O 極限全螢幕的設計；而 Galaxy Fold 螢幕則是採用Polyimide材質，內螢幕右上角有一個長型缺口，來置放前置鏡頭。為保護螢幕，兩者的螢幕上方都有貼一層保護膜，且官方都建議不應撕下來。Twitter 用戶 Amir 的 Galaxy Z Flip 出現螢幕摺疊處類似碎裂的情況，是因為先將保護膜撕下所致。

根據三星先前的說法，在台無論透過哪一個通路購買 Galaxy Z Flip，三星都提供自購買日起一年內維修螢幕的優惠價NT$3800，三星官方公佈這是原本維修價格的2.5折，換算下來原始螢幕維修費用為NT$15200。一年內星級螢幕維修服務的維修範圍，可以指定用於手機外螢幕或是手機內螢幕。一年期過後，螢幕維修恢復原價。

(中時電子報)