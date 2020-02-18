由於大陸新冠肺炎疫情未止，且產業復工緩慢，蘋果公司預期將無法達成2020年度第2季(截至3月底)營收預估，不過蘋果供應鏈股價表現不一，大立光電(3008)、穩懋(3105)等蘋果供應商股價走弱，新日興(3376)等則強勢大漲。

蘋果1月28日預估，2020年度第2季營收將介於630億美元到670億美元之間(中間值為650億美元)，儘管蘋果當時財測已反映所能夠取得的訊息，以及對2月10日農曆新年展延假期結束後復工速度的最佳預測，不過儘管大陸地區自2月10日陸續復工，目前上下游供應鏈平均復工率約20%到30%，讓蘋果不得不下修財測預估。

事實上，雖然各地廠商積極復工，但因大陸新冠肺炎疫情未止，各地區仍採取嚴格人員及汽車進出管制，致使各廠復工速度緩慢，整體供應鏈普遍認為，2月底復工能達到40%到50%就要偷笑了，多數廠商目標是3月底能達到復工率60%到70%。

由於2月工作天數少且復工率偏低，蘋果供應商多保守看待2月營收，大立光預估2月拉貨動能將較1月下滑，玉晶光及華通則認為，第1季有機會優於去年同期。

蘋果下調財測，對今天蘋果概念股影響不大，大立光電、玉晶光(3406)、穩懋及台郡(6269)等蘋果供應商股價走弱，新日興及康控-KY(4943)則逆勢走高。

(時報資訊)