《韓股》蘋果示警＋華為利空，韓股盤中跌1.26％ 11:422020/02/18 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果發出警告，受中國爆發新冠肺炎疫情影響，本季恐無法達成營收目標，以及消息指出美國政府擬擴大對華為的貿易限制措施，目標是切斷華為的全球晶片供應鏈，受此打擊，周二南韓KOSPI指數盤中跌1.26%，為2,213.84點。三星電子與SK海力士均跌逾2%。因來自中國的零件供應短缺，現代汽車再度暫停一座南韓工廠的生產，股價應聲下挫2.58%。韓元盤中跌0.28%，報1,187.2兌一美元。 (時報資訊) #華為 #盤中 #韓股 #蘋果 #26% 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情打亂計畫 傳蘋果供應鏈趕工生產iPhone SE 2 11:042020/02/14 科技 《韓股》疫情擔憂緩解，韓股漲0.52％ 12:162020/02/14 財經 《韓股》國內疫情穩定，韓股收漲0.48％ 15:572020/02/14 財經 第四度 華為豁免期 美再延45天 04:092020/02/15 財經要聞 蘋果北京5門市 率先恢復營業 04:092020/02/15 財經要聞 陸媒：美國再次起訴華為 是黔驢技窮 08:592020/02/15 兩岸 鳳梨外銷減26％ 農委會多管齊下防崩盤 19:252020/02/15 生活 每坪290萬 西華富邦頂樓天價成交 04:092020/02/16 財經要聞 不滿高通方案 傳蘋果自主設計新iPhone 5G天線模組 10:542020/02/17 科技 武漢肺炎衝擊 蘋果率先示警營收無法達標 10:032020/02/18 國際 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 美擬斷貨華為恐遭波及？台積電回應了 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 又慘了！南山人壽記過公文不符內控已消失 - 財經 - 工商 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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