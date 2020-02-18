蘋果發出警告，受中國爆發新冠肺炎疫情影響，本季恐無法達成營收目標，以及消息指出美國政府擬擴大對華為的貿易限制措施，目標是切斷華為的全球晶片供應鏈，受此打擊，周二南韓KOSPI指數盤中跌1.26%，為2,213.84點。三星電子與SK海力士均跌逾2%。因來自中國的零件供應短缺，現代汽車再度暫停一座南韓工廠的生產，股價應聲下挫2.58%。韓元盤中跌0.28%，報1,187.2兌一美元。

(時報資訊)