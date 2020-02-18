爭取支持紓困案 蘇貞昌拜會立法院長游錫堃 13:052020/02/18 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌（左）18日到立法院拜會立法院長游堃（右），盼行政院提出的紓困條例能盡速在立法院審議、通過。（圖文／劉宗龍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌（左）18日到立法院拜會立法院長游堃（右），盼行政院提出的紓困條例能盡速在立法院審議、通過。（圖文／劉宗龍） 行政院長蘇貞昌（左三）18日到立法院拜會立法院長游堃（右三），盼行政院提出的紓困條例能盡速在立法院審議、通過。（劉宗龍攝） 行政院長蘇貞昌18日到立法院拜會立法院長游錫堃（右），盼行政院提出的紓困條例能盡速在立法院審議、通過，兩人看似相談甚歡。(圖文／劉宗龍) (中時 ) #院長 #條例 #立法院 #紓困 #游錫堃 也許您會感興趣 推薦閱讀 機場航空業苦撐 交通部提紓困方案 13:062020/02/14 生活 國台辦批游錫堃以疫謀獨 傳播政治病毒 15:132020/02/14 兩岸 立法院下週五開議 預計當天通過挺台入WHO聲明 15:152020/02/14 政治 國台辦轟以疫謀獨 游錫堃：哈，我出名了！ 19:092020/02/14 政治 朝野有共識 紓困條例 最快25日三讀 04:092020/02/15 財經要聞 江啟臣：以前戴口罩搶錢 現在帶錢搶口罩 10:172020/02/16 政治 觀光紓困納民宿 地方爭取專款補助 04:102020/02/18 生活新聞 拜會游錫堃 蘇貞昌：紓困條例20日通過 盼立院盡速審議 12:122020/02/18 政治 陳柏惟立院門牌曝光 網友驚呆：超過100分 12:092020/02/18 政治 蔡英文怕吳斯懷？網曝原因被噓爆 12:512020/02/18 政治 政治熱門新聞 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 - 政治 罷韓團體送這4字給神明 命理師急喊母湯 - 政治 罷韓會不會成功？黃暐瀚爆「天險」 - 政治 罷韓邁向三階 文山伯宣布退黨 韓粉一句話怒批！ - 政治 她回來了！網友淚喊：立委史上最大遺珠… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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