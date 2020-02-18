行政院長蘇貞昌（左）18日到立法院拜會立法院長游堃（右），盼行政院提出的紓困條例能盡速在立法院審議、通過。（圖文／劉宗龍）

行政院長蘇貞昌（左三）18日到立法院拜會立法院長游堃（右三），盼行政院提出的紓困條例能盡速在立法院審議、通過。（劉宗龍攝）

行政院長蘇貞昌18日到立法院拜會立法院長游錫堃（右），盼行政院提出的紓困條例能盡速在立法院審議、通過，兩人看似相談甚歡。(圖文／劉宗龍)

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