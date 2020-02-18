中部第二起新冠肺炎家庭群聚個案，衛生局公布親友追蹤狀況，目前有三名親友確診，包含非同住、在中部不同縣市的外甥女婿也因聚餐遭傳染。（謝瓊雲攝）

中部第二起新冠肺炎家庭群聚個案，衛生局在警政單位協助下短短兩天完成384人的疫調追蹤。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美呼籲民眾無須恐慌，不正確訊息更勿再亂傳，彰化縣配合中央統一控管防疫，中小學會配合教育部統一規定如期開學，不影響孩子受教權。（謝瓊雲攝）

中部出現全國第二例新冠肺炎家庭群聚感染案例，死亡的60多歲白牌車司機有3名親友陸續確診，彰化縣長王惠美率衛生局長葉彥伯，18日上午公開說明疫病追蹤調查情形，強調這不是社區感染而是家庭群聚，呼籲民眾配合中央指揮中心防疫，不必恐慌。

已死亡的62歲白牌車司機上月11日到台中機場接自浙江返國台商，之後57歲弟弟、88歲老母和31歲外甥女續陸續確診，研判是同住傳染及1月27日家族聚餐發生群聚傳染。

經過完整疫病與接觸史調查，目前共有335人自主健康管理，包含死者車行53人、醫療院所等機構128人、餐廳31人和指標個案親友3人，包含3名台商在內的120名乘客等。需居家隔離觀察總人數為49人，包含醫療院所機構42人、個案家屬7人。

衛生局長葉彥伯表示，死者2月3日由救護車送到醫院急診後因流感重症收治負壓隔離病房，生前採檢一次確診新冠肺炎後，25日原本要再到病房進行訪談，但因病況惡化已離世。

衛生局透過家屬取得其手機，警方調閱其住院前通聯，依電信公司提供371個通聯記錄，疫調人員在周末兩天全部打電話完成追蹤，叫車者最遠來自台南、屏東，共追蹤117人、有9人出現症狀，已全部完成採檢，1人為陰性，其餘採檢結果持續追蹤。

葉彥伯表示，叫車者有3人是自中國浙江、上海和廣東返回台中機場入境，其中浙江台商1月22日返台時並不符合當時疫情監控規定，但追蹤其返台後陸續在2診所的5次就診紀錄，確認他從一下飛機就出現咳嗽症狀，連咳20天，雖然未發病、已治癒，採檢陰性無病毒，但依流行病學角度，他就是最可能的傳染源，目前正在等台大檢驗抗體確認中。

葉彥伯也肯定彰化縣內醫療機構與收治死者的醫院院內感染管控能力，因此25日前往醫院急診室、加護病房進行動線調查時，都無再傳染之虞，台商去過的診所醫護早已過14天未出現症狀，收治醫院的醫護亦採檢陰性，但都仍居家隔離持續觀察中，請民眾安心不必過度恐慌，網路上傳聞許多不正確的訊息，若民眾有疑慮可主動向衛生局詢問確認。

彰化縣長王惠美強調，彰化早已宣布強制所有人進出醫院都須佩戴外科口罩，基層醫療院所院內感染管控也都持續嚴謹執行，這次家庭群聚案例中可能接觸者多數都已經過了14天的觀察期，呼籲民眾無須恐慌，不正確訊息更勿再亂傳，無助防疫，遵守二不三要原則、做好防護，大家齊心對抗疫情。

王惠美表示，感謝此次在警政單位、衛生局人員，幾乎是以辦案精神地毯式做出完整追蹤調查，讓疫情都在追蹤掌控之中，她強調彰化縣配合中央防疫，統一控管，若中央認為如期開學就同步開學，不會延期；目前盤點全縣仍有4萬多個兒童口罩，會將存量公布，呼籲家長若覺得有必要可前往採購，比較安心。

(中時 )