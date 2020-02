國民黨主席候選人郝龍斌今在臉書發文,再暗諷對手江啟臣「沒有核心價值,數位化、扁平化與虛擬化,都是官話、空話。」並強調絕不贊同、更不接受蔡英文總統所稱「台灣已經是一個主權獨立的國家,他的名字叫做中華民國,所以不必另行宣布獨立。」與日前引述蔡總統說法的江啟臣件區隔。

江啟臣日前提出組織扁平化、服務數位化,且要設虛擬黨部;且江在政見會說,也引述蔡總統所說「台灣已是主權獨立的國家、名字叫做中華民國,所以不需要宣布台獨」,論證自己的立場,強調自己反對法理台獨。

郝龍斌今在臉書發表「價值決定方向,結構依隨策略」一文表示,沒有一個政黨,會以「否定歷史、自暴自棄」的方式,來回應重大的挑戰與考驗。所有的奮戰,都是建立在一種深刻領悟「我們是誰」的定位,以及「沒有人可以讓我們放棄」的自信與肯定。這種氣魄,正是現在國民黨最需要的氣魄。

他說,從1990年以降,世界各國所進行的政府再造、政黨再造與企業再造的主要重點有四:第一、減少支出 (Do more with less),第二、精簡人力 (Mean and lean),第三、流程與組織的再設計 (Redesign processes and restructuring),以及第四、回歸根本 (Back to basics)。其中,前三項都是工具理性,沒有主觀價值的獨特性,人人可用;第四項是實質理性,指的是變革主體的核心價值與自我定位。

郝龍斌說,價值決定方向,結構依隨策略。國民黨的變革,絕對不是光靠「工具理性」的數位化、扁平化與虛擬化就可以達標,而是在「實質理性」的核心價值下定義自我,然後運用數位工具來達到簡化流程、精實人力、扁平組織、節省支出、暢通溝通以及精準管理等目標。簡言之,方向對了,可以行穩致遠;方向偏了,注定要走冤枉路。因此,沒有核心價值,數位化、扁平化與虛擬化,都是官話、空話。

他強調,國民黨的核心價值是,捍衛中華民國與堅決反對台獨。我們的中華民國是根據中華民國憲法所定義的國家,絕對不是民進黨蔡英文所定義的國家。蔡英文主張:台灣已經是一個主權獨立的國家,他的名字叫做中華民國,所以不必另行宣布獨立。龍斌在此重申,我絕不贊同、更不接受蔡英文的說法。

郝龍斌說,馬克宏在《變革的力量》書中的一段話,深得其心:「在這麼艱難的時代,除非我們已經迷失自我,否則,除了我們自己的道路以外,不可能再走其他路了。」

(中時 )