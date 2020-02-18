新冠肺炎衝擊 星宇峴港航線砍班 11:562020/02/18 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 受新冠肺炎疫情影響，星宇航空台北－峴港航線每日砍1班。（星宇航空提供／陳祐誠傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情影響，星宇航空繼暫停澳門航線後，今日再宣布台北－峴港航線從2月24日至3月31日的桃園－峴港JX1701取消，峴港－桃園JX1702取消，每日剩下1班。 星宇指出，JX701、JX702仍維持正常航班服務，客服將協助受到峴港航線取消影響之旅客後續改票或退票事宜，詳細改票／退票作業辦法請參考官網公告（http：／／bit.ly／2vIGscS）。 (中時 ) #峴港 #航線 #取消 #影響 #退票 也許您會感興趣 推薦閱讀 MWC停辦 打亂兩岸科技廠布局 04:092020/02/14 焦點新聞 疫情衝擊全球旅遊業 日本最慘 04:092020/02/14 焦點新聞 關西旅遊業 陸客春節檔泡湯 04:092020/02/14 焦點新聞 越捷航今年5月印度航線將增至5條 12:392020/02/14 財經 疫情籠罩 藝哥藝姐演唱會遭波及 04:092020/02/15 時尚娛樂 枯水期水庫水位下探 蘭潭水舞被迫暫停 15:272020/02/15 生活 陸春運返程分散 運量降8成 04:092020/02/16 焦點新聞 遊客少5成 觀光慘業度寒冬 04:102020/02/18 生活新聞 畢旅延期退費權益 交部未納入 04:102020/02/18 地方新聞 星宇航空峴港線減一班 留早班機續飛 11:372020/02/18 旅遊 生活熱門新聞 網傳死亡首例火化有防疫漏洞 轄區衛生局：不下架絕對開罰 - 生活 源頭感染是他？一張圖看懂 白牌司機接觸史藏玄機 - 生活 新冠肺炎死亡首例疑在彰化 社區接觸史網狂追 - 生活 不只發燒！醫：新冠肺炎患者大多有這症狀 - 生活 2月20日起 買口罩新規上路！ - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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