因應新冠肺炎疫情影響，星宇航空繼暫停澳門航線後，今日再宣布台北－峴港航線從2月24日至3月31日的桃園－峴港JX1701取消，峴港－桃園JX1702取消，每日剩下1班。

星宇指出，JX701、JX702仍維持正常航班服務，客服將協助受到峴港航線取消影響之旅客後續改票或退票事宜，詳細改票／退票作業辦法請參考官網公告（http：／／bit.ly／2vIGscS）。

(中時 )