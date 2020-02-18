清晨6點隔離家屬陸續開車抵達隔離所門口，經龜山警方查驗車牌和身分後才能開進隔離所，接親人返家。(蔡依珍攝)

2輛遊覽車載著林口隔離所的台胞分別開往機捷A8站和高鐵桃園站。(蔡依珍攝)

嫁來台灣20餘年的李姓婦人直說搭上首批包機很幸運。(蔡依珍攝)

2輛遊覽車載著林口隔離所的台胞分別開往機捷A8站和高鐵桃園站。(蔡依珍攝)

林口隔離所台胞嘆武漢像死城「落地才心安」

首批武漢包機台胞隔離屆滿，18日清晨6點可離開隔離所，林口隔離所的145名台胞分批搭乘2部遊覽車開往機捷A8站和高鐵桃園站，部分由家人直接接送，獲釋台胞開心溢於言表，有的說要好好睡一覺、有的說迫不及待跟家人團聚，感嘆武漢像死城，直讚台灣防疫工作完善，但也為無法返台的台胞擔憂。

首批自武漢搭乘包機返台的247名台商及親友，3日深夜抵達台灣，其中145人被安排到林口隔離所，18日屆滿14天隔離期可以返家，清晨6點隔離家屬陸續開車抵達隔離所門口，經龜山警方查驗車牌和身分後才能開進隔離所，接親人返家，另有2輛遊覽車，載著他們分別開往機捷A8站和高鐵桃園站。

「真的很幸運！」嫁來台灣20餘年的李姓婦人，1月2日到武漢遊玩，豈料遇到封城，23日還趕到機場奔上東方航空，行李托運、登機牌也都換了，豈料台灣不接受最後一班飛機，折騰10餘個小時只能黯然離開機場，家人都擔心她回不來，每天祈禱，很開心搭上首批包機。

「落地才覺得心安了！」李婦說，大陸防疫工作跟台灣真的「沒得比」，上機只有量體溫，機上擔心其他人染病，發的點心都不敢吃，怕經由空氣被傳染，抵達台灣大陣仗防疫，一下飛機就穿隔離衣分開檢測，防疫團隊態度也很親切，非常仔細，回來真的很幸福。

「大陸武漢像死城！」李婦說，街上都沒人、很安靜，至今仍在武漢的親人都還在居家隔離，不能出門或上班，她表示，自己有加入微信群組，不認識其他人，17日11點接到電話通知、13點半就要集合，搭上班機、飛抵台灣，凌晨5點才到林口隔離所、6點才睡覺，折騰超過15個小時，過程真的很惶恐，返國發現班機有人確診也很擔心，好在都沒事，離家一個半月，最想做的事就是「接地氣」，和家人團聚。

另有一名少女則說很久沒有看到外面環境，非常開心，前晚興奮到睡不著，所以第一件事想做的事情就是好好睡上一覺。

(中時 )