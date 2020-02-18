新型肺炎疫情雖在大陸蔓延，但中國基金沒有受累。尤其一些投資在中小型科技股、醫藥股等中小型股的中國基金漲幅更是明顯。

據晨星基金統計，截至2月13日止，今年來表現最佳的前3檔，元大大中華TMT基金、新光中國成長基金以及德信TAROBO機器人量化中國基金，今年來投資報酬率甚至逾18％，德信TAROBO機器人量化中國基金更是國內第一檔用使用「台灣開發」的AI量化模型所打造的機器人選股基金，投資績效大爆發更為人驚訝。

元大大中華TMT基金主要配置在5G通信、雲計算、網路安全、傳媒等科技類股，因有基本面的支撐，基金淨值在農曆年後很快就收復新型肺炎導致的跌幅，淨值持續創本波段新高。

對於陸股後市，法人表示，預計疫情漸趨緩解及隨著更多包括貨幣、財政、短期非常規政策與資本市場改革措施推動，市場仍有向上動力，大陸央行加大流動性支持，後續降准、降LPR應能陸續到來，對於穩增長和經濟基本面的支持可望漸漸顯現。陸股評價尚處於合理位置，長期吸引力沒有改變，疫情造成的是短期擾動，並未改中長期趨勢，外資持續流入有助於市場信心漸漸恢復，2020年是科技大年，5G帶來投資機會，電子、通信、特斯拉產業鏈可望吸引更多資金青睞，有基本面支撐的科技類股依然是全年結構式行情的主角之一，若有拉回調整即是配置機會。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示， 陸股農曆年後第一天開盤還是有受到新型肺炎疫情影響，之後是因為政策利好引導場情緒回穩，今年創業板的指數漲幅比較明顯，漲幅近20％，創業板企業成長性佳，從元月底預告的2019年業績預告都屬於高增長狀況，給大家很多的信心；若以行業別來看，創業板有很多科技、醫藥以及相當被看好的電動車領域，電動車是產業帶動趨勢向上的行業，科技業被看好是半導體周期復甦、5G建設帶動之下，其運用以及關鍵零組件等都是被看好的。

(工商 )