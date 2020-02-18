Where was it in the alcs though? pic.twitter.com/kxCL0OLWWI — EM (@EM49934796) February 17, 2020

太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)終於被瘋傳的流言逼到牆角了。隊友柯瑞亞(Carlos Correa)前日解釋艾爾圖維是因為擔心醜陋的刺青曝光，才不讓隊友扯掉他上衣，而不是有暗藏所謂作弊用的蜂鳴器。這個神秘刺青真的存在嗎？

結果還真的有，艾爾圖維18日在西棕櫚灘的記者面前秀出了刺青，位置在左肩鎖骨下方，就是他被謠傳暗藏作弊器的地方。他沒讓人拍照，記者描述那個刺青寫著Melanie，這是艾爾圖維他女兒的名字。

一般來說不涉及種族仇恨等可能冒犯他人的刺青，是可以在電視轉播秀出來的，但艾爾圖維無論如何都不願意，這也是他的自由。去年美聯冠軍戰時，該刺青還未完成，球迷觀察世界大賽的照片就能看到他露出的一部份刺青。

艾爾圖維說這是去年季中在舊金山刺的，刺了兩回才完成。但是不買帳的球迷繼續研究照片，質疑艾爾圖維在美聯冠軍賽拒脫球衣的時候好像還看不到刺青，直到世界大賽時才有，與柯瑞亞的講法兜不攏，「即使真有刺青，大概也是一個蜂鳴器造型的刺青」。

(中時電子報)