芳苑鄉反火化場自救會總幹事楊四海（64歲），日前在自家被8名暴徒圍毆重傷，如今驚悚畫面曝光，只見一群人拿棍棒往楊男身上痛打，引起網友批評暴徒毫無人性，楊男也痛斥在住家都會被打，簡直「治安敗壞」，他懷疑可能因為與他抗議興建火化場有關，要求警方拿出魄力找出兇手。

從監視器畫面中看到8名惡徒闖進楊男家中後，就對他一陣亂打，還有人拿1輛腳踏車往楊男身上砸下去，楊順勢拿起腳踏車護體，眾人施暴不到2分鐘後隨即就坐車離去。

楊妻說，丈夫只是單純的生意人，從未與人結怨，不認識這幫人，妻子覺得這些人對丈夫施暴就是針對「反火化場」而來，但自救會會長洪新䒴則不願妄加揣測，但呼籲警方儘早查出真相，也請支持者冷靜。

警方追查發現，施暴的其中6人都是從北部南下，當中還有2各暴徒跟鄉內一位洪姓村長是舊識，而洪村長本月10日因與楊四海發生衝突，警方也研判8名暴徒不排除是為村長出氣，警方今天已帶回3人偵訊，並查扣作案用木棍3支，其餘人則繼續追緝中。

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(中時電子報)