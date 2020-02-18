武漢肺炎導致成長衰退的疑慮日深之際，歐元區財政部長今天討論如何採行對成長更友善的財政措施，或可刺激德國與荷蘭做出更多投資。

儘管歐洲中央銀行（European Central Bank）與成長低迷的國家一再呼籲19國組成的歐元區進行更多投資，歐元區多年來提出年度建議時，多堅守中立政策。

但歐元區最大經濟體德國去年成長疲弱，中國爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID－19）後，經濟下行疑慮又起，都讓柏林軟化了立場。

歐元集團（Eurogroup）主席沈德諾（Mario Centeno）在記者會上表示：「雖然英國脫離歐洲聯盟（EU）以及貿易緊張等...（成長）風險稍有緩解，但近來爆發新型冠狀病毒疫情讓人擔心，我們必須密切關注。」

「下行風險依舊如影隨形，我們已經同意，就進一步政策因應的需求進行協調。」

目前為止，德國提倡的都是撙節政策，以降低義大利與希臘等高債務國家的財政失衡。

財政部長討論的文件指出：「如果下行風險成真，財政回應就應有所不同，以整體層面採取更支持性的立場為目標。」

這份文件預定明天公布。

(中央社)