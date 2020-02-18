新冠肺炎疫情擴散，高級中等以下學校25日應如期開學嗎？專家表示，政府最近幾天就要釐清，目前疫情是在「圍堵期」或「減災期」，如果仍在圍堵期，就要考慮將開學日再延後；如果是在「減災期」，可如期開學，但也應規畫停課措施，以備不時之需。

台大公衛學院今天召開座談會，對學校防疫提出建議。台大公衛學院院長詹長權表示，政府之前將各級學校開學日延後，主要是為了圍堵疫情，讓各方「以時間換取空間」，減少上學、上班者的人際互動，避免傳染。

詹長權說，如過疫情過了「圍堵期」，而進入「減災期」，加上中央及地方政府都已經做了準備，那開學日就不需要再延後。現在是「圍堵期」或是「減災期」，政府這幾天就要講清楚，以確認學校是否可以如期開學。

詹長權進一步表示，一但疫情進入「減災期」，學校可以如期開學，但政府也應該像防治腸病毒一樣，規畫停課措施，以備不時之需。此外，不管是有病或有生病可疑的人，都不應到學校上課，這是為自己好，也是為了學校好。

詹長權指出，因應新冠肺炎，學校教室內的桌子間的距離應該加大，讓兩位學生座位間隔超過1.8公尺。現在國中小每班都只有2、30個學生，拉大座位間的距離容易做到；但高中職每班都有4、50人，執行起來就比較困難。

台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成表示，目前正常體溫的建立，是1851年德國學者從2.5萬個病人所做的腋溫調查，建議攝氏37度是正常體溫。不過，之後全球至少有28個研究發現人類的體溫正在下降，正常體溫在36.6度左右。

蘇大成說，學校開學後，如果仍以傳統38度作為發燒的標準，可能有些感染者不會被篩檢出來，因此建議，學校發現學生體溫超過37.5度（含），就不要讓他們上學，而是要移至發燒門診接受評估及治療。

台大公衛學院環境與職業健康科學所副教授陳佳堃則說，當室內空間呈現悶、熱、有氣味時，代表環境有問題，容易讓人生病，而只要開窗通風一分鐘，就可以讓室內空氣換成室外空氣，解決問題。他建議，天冷時，教室門窗每20分鐘應該開啟1至3分鐘，這有利於師生健康。

(中時 )