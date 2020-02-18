立法院21日開議，行政院長蘇貞昌今上午例行性拜會立法院長游錫堃，蘇貞昌表示，新冠肺炎疫情險峻，國人同心協力防疫，一方面產業受到衝擊，行政院將在後天通過紓困特別條例，最快速度送請立法院審議，請游院長、立委幫忙快速通過，一通過會快速提特別預算送立院審議，希望立院支持特別條例跟預算通過。游錫堃則說，只要行政需要，對國家有幫助，能做到的一定會全力配合，助蘇院長團隊得心應手。

蘇貞昌今率行政院副院長陳其邁等人拜會游錫堃，閉門會談約20分鐘後，蘇貞昌、游錫堃共同發表談話，游錫堃表示，跟蘇院長是超過38年的兄弟，蘇院長二度上任後績效顯著，成績斐然，落實有政府會做事，由其抗疫防疫這點，先是把非洲豬瘟阻絕在境外，這次新冠肺炎，防疫檢測方面做得很好，行政院與立法院雖然分立，只要行政團隊需要，身為立法院長會依法行政，全力配合蘇院長團隊。

蘇貞昌說，今天專程向游院長表示恭喜，同時立法院新會期將展開，特別要請游院長多多指教支持，尤其新冠肺炎疫情險峻，人民及產業受到衝擊，如何防疫、振興需要立法院立法及預算通過支持，感謝游院長允諾大力支持，讓國人期待的紓困條例及預算趕過通過實施，福國利民。

蘇貞昌強調，防疫最艱困的時候，蔡政府團隊快速做出和人民期待、福國利民的事情，讓台灣不但度過新冠肺炎這關，能夠因此更茁壯成長，讓台灣在世界有一席之地。

至於企業受疫情衝擊放無薪假，蘇貞昌受訪回應，現在防疫最優先，我們就是紓困，還要振興受衝擊產業，不論人或產業相關對應措施，未來條例裡面規畫方向跟態度，預算裡各方向規劃會很詳細，希望立法院通過後有效施行，讓受到衝擊困難減到最小，化危機為轉機。

傳出企業不減薪、不裁員才符合紓困條件，蘇貞昌說，紓困是要走出困境，希望務實做出有效紓困方式，對應解決相關施行，未來每一個行業衝擊的情況 各有不同對應措施 目前都是一個態度，就是希望最快速有效雨露均霑，各行各業都能周延，相關規畫後續會陸續提出。

(中時 )