菅義偉： 習近平將如預定訪日 11:572020/02/18 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 10日下午，習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作。習近平首先來到朝陽區安貞街道安華里社區，了解基層一線疫情群防群控、居民生活必需品保障供應等情況，看望慰問社區居民和工作人員。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本內閣官方長官菅義偉18日上午在記者會上再度強調，大陸國家主席習近平4月上旬以國賓身分訪問日本一事仍將依預定進行。 日媒報導，大陸因應新型冠狀病毒疫情，延後原定3月5日在北京舉行的全國人民代表大會和政協兩會會議似已成定局。此決定可能使習近平訪日之行取消。 菅義偉18日表示，「會持續關注全人代的動向，目前習近平訪日將依預定舉行，目前正在準備中。」 (中時電子報) #習近平 #菅義偉 #預定 #訪日 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 為習近平訪日鋪路 楊潔篪28日起訪問日本 12:292020/02/14 國際 日陸外長談武漢肺炎互道謝 持續準備習近平訪日 15:582020/02/16 國際 習近平上半年訪日韓 行程不變 04:102020/02/17 全球財經 國際熱門新聞 美WHO專家可赴陸但沒去湖北 原因曝光了 - 時事 1分鐘看世界》鑽石公主號成重災區 各國出動救援僑民 - 國際 華府包機終撤離 鑽石號老美火大 - 國際 點名台積電！傳美要出狠招 斷了華為全球晶片供應 - 國際 哈利王子前緋聞對象 英國明星卡蘿琳輕生 享年40歲 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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