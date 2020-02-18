日本內閣官方長官菅義偉18日上午在記者會上再度強調，大陸國家主席習近平4月上旬以國賓身分訪問日本一事仍將依預定進行。

日媒報導，大陸因應新型冠狀病毒疫情，延後原定3月5日在北京舉行的全國人民代表大會和政協兩會會議似已成定局。此決定可能使習近平訪日之行取消。

菅義偉18日表示，「會持續關注全人代的動向，目前習近平訪日將依預定舉行，目前正在準備中。」

(中時電子報)