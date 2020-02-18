張震嶽成家後大轉性，開始主動為子女與自己的「第三人生」做好準備。(照片提供/安聯投信)

張震嶽首度跨界與安聯投信合作改編國民歌曲《愛我別走》，透過自身音樂創作關懷社會大眾，同時以初為人父的身分，與安聯投信一同倡議「退休準備好 下一代更好」的核心理念！這次改編經典「嶽」式情歌新增鋼琴元素，希望帶給人耳目一新的感受；並提及自從有了老婆與「小谷沐」後，人生態度180度大轉變，開始體認到主動為子女與自己的「第三人生」作好準備的重要性，也會主動為退休做準備，而安聯投信深耕台灣三十年，以完整的收益和退休產品線服務投資人，也是金管會【全民退休自主投資專案】-「好享退」中扣款金額規模最大的投信業者，陪伴許多客戶從青壯年走到現在年屆退休，因此，也建議不只是像張震嶽這樣的新手爸媽，一般民眾從三十歲起，就該面對退休議題，主動付出、提前準備！

張震嶽首度跨界與台灣投信合作改編國民金曲《愛我別走》，共同倡議「退休準備好 下一代更好」的核心理念。（照片提供/安聯投信）

張震嶽跨界改編金曲《愛我別走》 「嶽」式情歌呈現嶄新面貌

創作歌手張震嶽首度跨界與安聯投信合作改編國民歌曲《愛我別走》成為廣告洗腦歌，透過歌曲傳唱，向大眾倡議「退休準備好 下一代更好」的核心理念，也希望以初為人父的身分，與安聯投信一同喚起社會大眾的退休準備意識。張震嶽表示，首次收到安聯投信的合作邀約時，因近年來從事公益，與品牌想回饋給社會的理念相符，故本次合作，可以透過自己的本業，在音樂創作上來關懷社會大眾，是前所未有的絕佳機會。安聯投信表示，廣告從一家三代的家族旅遊談起應該被嚴肅看待的議題，一方面呼應國人對於扶養長者的負擔的擔憂之心，另一方面更希望呼籲大家主動提早準備退休，為台灣整體經濟、社會福利的永續未來盡一份心力。

近來張震嶽的創作裡，也會因應不同的心境轉折，譜出各種的曲目，一直以來，他在音樂上的創作，都相當主動求創新，故這次也特別加入鋼琴元素，讓聽眾對比當年原曲，希望給人一種較柔和、溫馨的感受，藉此唱出自己初為人父的甜蜜心情；也認為自己歌唱時會因改編曲產生不同感受，這次的改編，心境上都是以家庭為靈感，不由自主地想到小孩未來的生活，「能把小孩教育成一個溫柔、善良的人，是最重要的，卻也是最困難的事。」他說，也因此他十分期待MV成品；安聯則期望這部影片能賦予像是張震嶽這樣中生代族群勇氣和能量，相信這支影片蘊含的正能量，能感動許多人，也鼓勵大眾現在行動不嫌晚，期許為下一代留下溫柔美好的未來。

張震嶽成家後大轉性 精準思考退休生活 安聯投信建議提前主動準備

因適逢不惑之年，正好迎來「小谷沐」的誕生，自然地會將自己身為父親的角色投射在歌詞中，在歌詞裡提及「這一點點負荷主動去做，給你未來的溫柔」，能顯現出家庭帶給張震嶽的甜蜜生活，對他來說，家庭中任何的負荷都不沉重，只要能給家人最好的就好，更玩笑提及自己在年輕時，個性我行我素且十分被動，沒想到現在變成爸爸了，會在心境上有如此大的轉變，因此次與安聯投信合作，張震嶽從中了解該提前主動做好退休準備，才會讓下一代不必擔憂，這也讓他重新規劃退休生活，在未有家庭前，他原想像的退休日子是自由模樣，「但有了妻小後，思考退休這件事會變得很精準。」他表示。

不過針對小谷沐的未來教育規劃，他希望能以在部落中依山傍海的環境生活為主，可與長輩學習母語，不會刻意設定小孩未來的模樣，只要成長過程快樂，可以讓他感受到父母滿滿的愛，長大後成為溫柔善良的人就足夠。主動式基金專家安聯投信在台已有三十年的歷史，曾陪伴許多客戶從青壯年走到現在年屆退休，很早就發現客戶對於退休規劃的需求，除了投入相關議題的探討，也積極開發相關產品，讓想要準備退休但卻不知道怎麼投資的投資人能夠有所因應，以投資專業的角度來看，安聯投信建議一般民眾自三十歲起就要朝「主動準備，收成人生」邁進，在策略上更應該追求收益成長，同時把握三大退休投資準備原則：提早準備、紀律投資，以及專家代操，及早作規劃，因為若以65歲法定退休年齡計算，從50歲才開始準備退休，每月要儲蓄的金額將是30歲起開始準備金額的2.5倍以上之多，及早開始可以極大化時間複利的效果，幫助退休投資更省力。

安聯版《愛我別走》歌詞

心存寬容、一切廣闊、別再煩憂

這一點點負荷願意去做，給你未來的溫柔

心存寬容、一切廣闊、別再煩憂

這一點點負荷主動去做，給你未來的溫柔

(中時電子報)