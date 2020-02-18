開學在即，新冠肺炎疫情仍未歇，新北市議員江怡臻、陳偉杰18日在新北市議會舉行校園防疫協調會，新北市教育局主秘歐人豪指出，開學後將啟動三層防護機制，第一層要求學生出門前若有餘力要先量體溫，第二層學生入校、入班前將再量體溫，進班上課後中午將再量一次，若發現異常的疑似個案將先帶往隔離區，再請家長帶回就醫，等到康復再來上學。

歐人豪強調，目前相關額溫槍、口罩、酒精與消毒水等備品，都已陸續到位，目前已派出督進到各校巡迴查看物資整備防疫整備 ，22日也將舉行開學前的演練，全力防疫。

歐人豪說，專家建議洗手才是最重要的防疫方法，教育局通令，所有學生每節下課都必須洗手，另外吃飯前要洗手，特定課程如體育課、美術課、作文、陶藝等課結束後，也要洗手，目前洗手入、消毒水等備品都已購足。

歐人豪表示，目前額溫槍有7000支，以目前每兩班1支的比例計算，目前還有1500到2000的缺額，目前已經採購，開學會到貨後，會立即發送到各校。

歐人豪也強調，學生出現身體異常帶回就醫時，後續追蹤也是教育局重點，包括學生確切病情等資訊都要追蹤，也可避免學生因為同學被帶走，引發恐慌。

(中時 )