鑽石公主號郵輪隔離期將滿，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，已提飛航申請，希望接回郵輪鑽石公主號上台灣人。外交部發言人歐江安今天表示，關於包機載回國人一事，我方還在積極跟日方交涉，基於台灣跟日本的互信與外交慣例，交涉事項一律不對外說明。

歐江安說，我方與日方溝通管道暢通，密集協商討論。至於包機載回國人相關事宜，牽扯到日本的檢疫認定與程序，這部份我們要尊重。日方高標準審核我們可以理解，相關數字確診狀況與國人在日本醫院恢復情形我們充分掌握。

歐江安又說，我方也持續跟船公司接觸聯繫，駐日本館處同仁也加入船上台灣人的群組，駐外館處充分了解台灣旅客的需要，並隨時轉達給船公司。

陳時中昨表示，船上確診案例非常多，任何變化都可能產生新接觸者，有可能要延長隔離時間。交通部長林佳龍則表示，華航做為國籍航空公司，有需要的時候責無旁貸，一定配合國家政策執行。

(中時 )