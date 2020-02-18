總統接見「友邦駐紐約聯合國常任代表訪團」( 總統府提供)

武漢包機首批回來的246名台商今天起解除14天的隔離返家，蔡英文總統今天感謝他們的配合，共同守住防疫關卡。她也再度向世界衛生組織（WHO）喊話，強調支持臺灣參與，可以確保全球更有效、更快速地掌控疫情，臺灣會繼續努力，也希望友邦夥伴繼續協助發聲。

蔡英文總統今天接見友邦駐聯合國常任代表訪問團，成員包括貝里斯駐聯合國常任代表楊恩、瓜地馬拉駐聯合國常任代表林路易、海地共和國駐聯合國常任代表聖伊萊伉儷。

蔡英文在致詞時表示，去年7月，她過境紐約時曾經跟楊恩及聖伊萊大使，在駐紐約辦事處的酒會上見面。她要特別感謝楊恩大使在聯合國奔走努力，集結所有友邦共同為臺灣發聲。林路易和聖伊萊大使都是第一次來到臺灣，透過這次拜訪，一定會對臺灣有更多豐富的了解。

她說，貝里斯、瓜地馬拉和海地是臺灣的堅實友邦，給我們很大的支持。在上個月總統大選結果出爐後，她在第一時間收到來自三個友邦元首的祝賀，希望大使們代她轉達感謝。

這幾年來，政府一直落實「互惠互助、踏實外交」的精神，也和友邦進行很多合作計畫，她到友邦訪問時，也實際見證合作的成果。貝里斯的臺灣街讓她印象非常深刻，希望未來有更多觀光旅遊的合作發展。

臺灣和瓜地馬拉有很多面向的合作，農技團方面的交流也非常突出。去年在海地，她也親自主持「臺灣商品展」的開幕，很高興看到臺灣各方面的產品，可以在海地做廣泛的運用。

蔡英文強調，友邦一直是協助臺灣通往世界最關鍵而且重要的通道。這幾年來，中國不斷用各種方式打壓臺灣的國際空間，「感謝友邦總是在最重要場合持續為臺灣發聲，讓全世界聽到臺灣的聲音」。

去年第74屆聯合國大會總辯論，感謝瓜地馬拉、貝里斯及海地的代表都挺身而出，仗義執言，她也代表全體臺灣人民向大使們致上最深的感謝。

目前臺灣和全世界一樣，共同面臨新型冠狀病毒的威脅。世界衛生組織（WHO)卻因為政治因素，把臺灣排除在外。蔡英文強調，政治因素不應該凌駕健康權利。防疫是全球性的事務，更不應該讓全球防疫網絡出現破口。

她說，臺灣就在這次疫情威脅的最前線，不該被排除在外。我們除了有先進完善的醫療體系，也有從抗SARS時期累積豐富的專業經驗。

蔡英文舉例，像是今天早上，首批從中國武漢搭機返臺的臺灣人已經順利結束隔離回家。值得欣慰的是，他們的健康狀況都良好，後續我們也會繼續給予關心，鼓勵他們持續做好自主健康管理。

蔡英文指出，防疫視同作戰，需要政府和人民同心協力，非常感謝他們全力的配合，讓我們一起守住了這個關卡。她也認為，這樣的臺灣經驗值得和世界分享。

她呼籲，支持臺灣參與WHO，可以確保全球更有效、更快速地掌控疫情。臺灣會繼續努力，也希望友邦夥伴繼續幫我們發聲、給予我們支持。

(中時 )