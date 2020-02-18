手機大廠OPPO將正式進軍晶片領域，16日向全體員工發布「馬里亞納計劃」，要自造頂級SoC晶片。

36氪報導，OPPO在16日晚對全體員工提到三大計劃，分別涉及軟體開發、雲端以及晶片，其中晶片為「馬里亞納計劃」，意謂做頂級晶片的難度如馬里亞納一樣深。該計劃的產品規劃高級總監為姜波，在2019年11月就曾出現在公司文件中，但直到現實才首次向全體員工告知。

該計劃由OPPO的晶片TMG（技術委員會）保證技術方面的投入，後者去年10月剛剛正式宣布成立，為整個集團TMG的一部分，負責內外部資源協調、重點項目評審等。36氪稱，晶片技術委員會的負責人是陳岩，為晶片平台部的部長，此前擔任OPPO研究院軟件研究中心負責人，他曾經在高通做過技術總監。

報導引述OPPO員工分析，做晶片主要是打算改造公司的短板，5G終端從銷售的端口到生態和以前模式不一樣，需要補足過去的弱點。

OPPO在18日對此事回應，OPPO的核心策略是做好產品，任何研發投入都是為了增強產品競爭力和提升用戶體驗。隨著OPPO業務在全球進一步拓展，OPPO也將持續投入5G等領域，與在內產業鏈夥伴可持續發展。

(工商 )