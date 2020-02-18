儘管新型肺炎疫情持續在各國拉警報，由於市場資金寬鬆以穩定景氣不墜，加上美國企業獲利改善，該危機應無礙美國長期向上趨勢，美股基金續揚，今年來多數是正報酬。

根據晨星基金統計，截至2月13日為止，今年來85檔美股基金逾9成正報酬率，績效前3名分別是摩根士丹利美國增長基金、富蘭克林高科技基金以及摩根士丹利美國優勢基金等，年來績效都逾10％。

富蘭克林證券投顧表示，雖有新型肺炎疫情干擾，但近期美國經濟數據及企業財報優於預估支持市場對美國基本面抱持信心，吸引市場資金靠攏美國資產，史坦普500指數續創新高，今年來美股表現領先歐洲及新興股市。

富蘭克林證券投顧進一步指出，目前新型肺炎疫情的不確定性仍高，整體影響仍需觀察疫情發展及供應鏈狀況，短期內股市仍可能受消息面牽動而較為波動。所幸從SARS等歷史經驗來看對經濟評估應為短期影響，尤其美國市場無論是從經濟層面或股市層面來看，相較於其他區域更為內需導向，受到疫情的影響亦相對較輕。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠也表示，雖然新型肺炎疫情持續延燒，但大部分病例局限於大陸，市場也已陸續反映疫情，在美股方面，由於基本面表現仍穩健，就業市場穩健，持續吸引民眾進入就業市場，也給予美國內需經濟動能，加上現階段通膨平緩，也給予聯準會維持鴿派貨幣政策空間，為美股增添投資吸引力，因此後續表現仍不看淡，在投資布局方面，包括科技、醫藥、消費等類股表現可持續關注。

富蘭克林投顧表示，展望2020年美國經濟可望維持溫和增長、企業獲利成長改善，輔以央行貨幣政策仍偏寬鬆，有助支持美股延續多頭格局，建議投資人可採逢回分批或以定期定額方式布局。

(工商 )