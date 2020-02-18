工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）走出調整陣痛期，今年營運可望谷底反彈，激勵近日股價一路上攻，今（18）日開高繼續放量勁揚，最高飆升8.64％至65.4元，創2018年8月中以來1年半新高，盤中維持近5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

廣錠股價去年10月底下探33.2元新低，隨後開始震盪向上，2月起上攻力道再度轉強，以起漲點45.8元起算，2月以來波段漲幅已逾42％。若自去年10月底谷底起算，則股價已逼近倍增。

廣錠受全球博弈需求偏緩、續處專案空窗期影響，2019年自結合併營收6.35億元，年減40.67％，創近7年低點。公司尚未公布全年財報，但按股利公告揭露資訊，稅後淨利251.4萬元，年減95.88％，每股盈餘0.08元，雙創2012年正式營運以來新低。

不過，廣錠受惠博弈機台設備專案密集出貨，2020年1月自結合併營收達1.25億元，較去年12月0.72億元躍增72.15％，較去年同期0.51億元跳增1.44倍，創近1年半新高、亦創同期新高。

展望後市，廣錠除了博弈機台設備專案需求增溫，公司先前攜手美商普威及日商村田，提供客戶一條龍式完整儲電產品解決方案，目標成為儲能市場領導廠商。隨著儲能系統業務最快2月底可望出貨，配合博弈專案需求同步增溫，今年營運可望谷底反彈。

廣錠董事會日前通過股利分派案，決議配發每股現金股利0.1元、每股股票股利0.4元，合計派利0.5元。公司將於5月27日召開股東常會，補選1席董事。

(時報資訊)