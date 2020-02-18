受新型肺炎疫情的影響，各行各業受到衝擊，但同樣也帶來機會，像線上課程、遠距辦公及遠距醫療，紛紛受到民眾歡迎。

中國國家醫保局在2019完成「互聯網+」醫療服務收費和支付政策初稿，為因應疫情，衛健委也從政策層面助推互聯網醫療的發展。支持的反應同樣出現在資本市場上，過去的兩個月以來，1葯網漲幅超過16%；平安好醫生、阿里健康則超過40%。

阿里健康是阿里巴巴集團「Double H」（Health and Happiness）戰略、在醫療健康領域的旗艦平台，是阿里巴巴集團投資控股的公司之一。目前，阿里健康開展的業務主要集中在產品追溯、醫藥電商、醫療服務網路，以及健康管理等範疇。

在規模和資源上，阿里健康極具優勢，因為阿里健康擁有1680億的市值，又有「富爸爸」互聯網電商巨頭，而線上診療進一步節省公共資源、提高問診效率，未來有望發展成為常規醫療的輔助工具，現在雖然受歡迎，但疫情過後，如何留住用戶依然是各大平台需要思考的問題。

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(中時電子報)