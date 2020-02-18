人氣夯劇〈天空之城〉的醫師帥爸鄭俊鎬，此次與男神權相佑首度大銀幕合體，在《大畫特務》中扮演秘密特務組織「防牌鳶」的魔鬼教官千德奎，將權相佑飾演的孤兒阿俊培養成金牌特務，為此鄭俊鎬在開拍前就曾接受武打、槍擊、重訓等長達5個月的專業體能訓練，他表示自己和權相佑最初都是被爆笑又溫馨的劇情吸引而答應演出，但到了片場後才發現武打動作又多又難，讓他苦笑說：「我們都被劇本騙了！」

鄭俊鎬爆料權相佑一直很在意自己的舌頭很短，有些台詞發音會口齒不清，鄭俊鎬說：「權相佑有次還真的忍不住問我舌頭的事情，我開玩笑說他舌頭長到無法控制了。」權相佑則透露拍攝時，他常常窩在一邊偷看鄭俊鎬的鏡頭，他說：「他就是鼻子美男的始祖，每次看到他都覺得他怎麼能那麼帥，他的鼻子是全劇組公認的百萬美鼻。」

〈天空之城〉醫師帥爸鄭俊鎬鼻子高挺，權相佑稱他是鼻子美男的始祖。（圖／甲上娛樂提供）

《大畫特務》劇情描述韓國國家情報局秘密組織「防牌鳶」，專將孤苦無依的小孩培訓成頂尖特務，其中身手矯健的特務阿俊（權相佑飾）由魔鬼教頭千德奎（鄭俊鎬飾）親自訓練，然而阿俊心裡卻有成為超人氣網路漫畫家的夢想，於是在一次任務中詐死，隱姓埋名努力畫畫15年，某日鬱鬱不得志的阿俊藉酒消愁，將他的特務人生畫成漫畫上傳一夕爆紅，無心之舉掀起網民空前轟動，更引來情報局和恐怖份子的大追殺。

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(中時電子報)