新冠肺炎持續延燒，國內日前也出現首名死亡案例。為協助政府面對疫情，知名網紅486先生昨捐出200萬元予國庫局，指定提供給疾管署，作為新冠肺炎防疫之用。中央流行疫情指揮中心表示，已被動收到款項，並已匯入嚴重特殊傳染性肺尖的帳戶中。

知名網紅486先生捐出200萬元後，於臉書上發文表示，自己每天辛勤工作，為的就是在國家社會國人有需要的時候能夠挺身而出，自己的國家自己救，希望200萬元的捐款可協助指揮官等人添購子彈。為全國的所有第一線人員，他表示感謝，並呼籲民眾留意自身健康。

對於486先生的捐贈，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，因486先生已表明捐作指定用途之用，該款項已進入嚴重特殊傳染性肺尖的帳戶。

依據《公益勸募條例》第5條第2項規定，各級政府機關 (構) 得基於公益目的接受所屬人員或外界主動捐贈，不得發起勸募。莊人祥表示，指揮中心未主動發起勸募，此次的捐款為被動接受捐贈。

(中時 )