新冠肺炎疫情提高，台灣已出現一死病例，也隨即可能傳出社區群聚傳染的事件，但官員們的風險意識似乎沒有跟著提升；宜蘭縣政府18日由縣長林姿妙主持召開縣務會議，但與會的縣府三長（縣長、副縣長、祕書長）以及各局處首長，卻沒有1人戴上口罩，不禁讓人擔心，一旦會議室中有人是未有發病徵兆的超級帶源者，三長及局處首長都得居家隔離14天，宜蘭縣政府恐將立即陷入「停擺」狀態。

上月初空軍一架黑鷹直升機發生墜機事故，造成參謀總長沈一鳴等8名國軍重要將士不幸罹難，也立即引發諸多檢討，認為軍方風險管理意識不足，不該讓這麼多擔任要職的國軍將士同坐一架直昇機。

如今新冠肺炎疫情籠罩，確診人數仍在逐漸增加，至今已有22個確診病例，並且已經有死亡病例，也恐怕躲不掉社區感染的問題，但宜蘭縣政府18日召開的縣務會議，與會人員只有1、2名縣府人員有戴上口罩，包括縣長、副縣長、祕書長等縣府三長及其他局處首長卻無人戴口罩，有如讓整個縣政府陷入行政停擺的險境中。

縣長林姿妙對此表示，宜蘭縣政府早在1月底就成立防疫指揮中心，在縣府團隊的努力下，宜蘭縣的防疫成果相當好，會繼續保持這樣的穩定狀況；縣府衛生局長徐廼維則補充表示，目前並沒有社區傳播現象，此外，開會的會議室屬於相對開放空間，會議室的人員並不密集，且參與開會的主管也沒有人從疫區回來，因此暫時還不需要戴口罩。

(中時 )